La Fundación Barrié ofrece 15 becas para que universitarios gallegos investiguen en centros de referencia internacional

Laboratorio de investigación científica EFE

La Fundación Barrié ha abierto la convocatoria de la VII edición del Summer Undergraduate Fellowship Program, un programa de becas dirigido a estudiantes universitarios gallegos de Ciencias de la Vida que quieran iniciarse en el ámbito de la investigación biomédica en centros internacionales de referencia.

La convocatoria contempla hasta 15 becas para realizar estancias de investigación de nueve semanas, entre el 21 de junio y el 20 de agosto de 2027, en instituciones académicas y sanitarias de prestigio de Estados Unidos y Reino Unido.

Los estudiantes seleccionados podrán incorporarse a proyectos de investigación reales y desarrollar prácticas de laboratorio junto a investigadores especializados, utilizando equipamiento de vanguardia y participando en distintas actividades académicas.

Cuatro centros de investigación

Las estancias se desarrollarán en cuatro instituciones internacionales:

University College London (Reino Unido), en las divisiones de Medicina y de Infecciones e Inmunidad.

Louisiana State University Health Sciences Center (Estados Unidos), en el Departamento de Microbiología e Inmunología.

Massachusetts General Hospital (Estados Unidos), en el Departamento de Neurología.

Michigan State University (Estados Unidos), en su Facultad de Veterinaria.

Durante la estancia, los becarios trabajarán bajo la supervisión de un investigador del centro de destino y podrán participar en journal clubs, seminarios y otras actividades académicas, además de integrarse en el día a día de los equipos de investigación.

La experiencia también puede abrir nuevas oportunidades académicas, ya que los participantes tendrán acceso preferente a programas de posgrado, tanto de máster como de doctorado, de las instituciones en las que desarrollen su estancia.

¿Quién puede solicitar las becas?

El programa está dirigido a estudiantes que cumplan una serie de requisitos, entre ellos tener nacionalidad española y acreditar su vinculación con Galicia por nacimiento, por tener padres gallegos o por residencia. En este último caso, será necesario haber vivido en Galicia durante al menos los dos años anteriores a la apertura de la convocatoria.

Además, los candidatos deberán estar matriculados durante el curso 2026-2027 en alguna de las titulaciones vinculadas a las áreas de Medicina, Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ingeniería Biomédica, Genética, Microbiología y Biología Molecular, Farmacia, Neurociencia, Bioinformática, Veterinaria, Ciencias Biomédicas o Inmunología.

La Fundación Barrié proporcionará a los seleccionados apoyo económico para facilitar su participación en el programa. La dotación contempla, entre otros conceptos, una asignación para los gastos de viaje y visado, seguro médico y una dotación mensual para manutención.

También se contempla el reembolso de las tasas del examen de inglés, dentro de las condiciones establecidas en la convocatoria.

El objetivo es que los estudiantes puedan desarrollar una primera experiencia internacional en investigación sin que los costes asociados a la estancia supongan una barrera para su participación.

Los antiguos becarios de la Fundación Barrié tienen además un papel destacado en el desarrollo del programa, ya que colaboran como facilitadores e identifican oportunidades de colaboración con universidades y centros de investigación en distintas áreas de especialización.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 20 de octubre de 2026.

Las bases completas de la convocatoria y los formularios de solicitud pueden consultarse en la página de la Fundación Barrié.