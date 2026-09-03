Iztiar Sobrino, una investigadora de la UDC, obtiene una ERC Starting Grant de 1.5 millones de euros

Itziar Sobrino, investigadora de la UDC Cedida

La Universidad de A Coruña suma un nuevo reconocimiento a su actividad investigadora con la concesión de una ERC Starting Grant, una de las ayudas más prestigiosas y competitivas del Consejo Europeo de Investigación (ERC), a la investigadora Itziar Sobrino García, del área de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho.

La ayuda, dotada con 1,5 millones de euros, permitirá a Sobrino desarrollar durante los próximos años el proyecto ENACT (Regulatory Attenuation: local non-application erodes EU Environmental Objectives), centrado en analizar uno de los principales retos para el cumplimiento efectivo de las políticas ambientales europeas: qué ocurre con las obligaciones jurídicas cuando, una vez aprobadas a escala de la Unión Europea o de los Estados, llegan al ámbito local encargado de su aplicación.

El proyecto ENACT estudiará por qué determinadas obligaciones ambientales se aplican de manera efectiva mientras que otras se debilitan, se aplican parcialmente o incluso dejan de producir los efectos previstos durante el proceso de implementación.

La investigación pondrá el foco en dos ámbitos estratégicos para el desarrollo del Pacto Verde Europeo: la gestión de residuos y la eficiencia energética de los edificios.

Para abordar esta cuestión, ENACT combinará el análisis jurídico con trabajo empírico en España, Italia e Irlanda, para posteriormente contrastar los resultados en otros países europeos. El objetivo será identificar los factores normativos, institucionales y organizativos que condicionan la aplicación efectiva de las normas y, a partir de ese conocimiento, desarrollar herramientas que contribuyan al diseño de una legislación más resistente a la pérdida de eficacia durante su implementación.

Graduada en Derecho por la Universidad de A Coruña, Itziar Sobrino García es doctora en Derecho por la Universidad de Vigo, donde obtuvo el premio extraordinario de doctorado y la mención internacional. Actualmente desarrolla su actividad como investigadora posdoctoral de la Xunta de Galicia en la UDC y está adscrita al centro de investigación interuniversitario ECOBAS.

Su trayectoria investigadora se ha desarrollado principalmente en el ámbito del Derecho administrativo y, especialmente, del Derecho ambiental, con líneas de trabajo relacionadas con la gestión de residuos, la gobernanza local, la contratación pública y la aplicación de las obligaciones ambientales por parte de las administraciones públicas.

Antes de obtener esta ERC Starting Grant, participó como investigadora en el proyecto estatal ECIL, dedicado al estudio de las políticas públicas y las herramientas jurídicas para impulsar la economía circular en el ámbito de los residuos municipales. Actualmente lidera el proyecto LEGISWASTE, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y es co-investigadora principal por parte de la UDC del proyecto transfronterizo BIO_TRANSFER_GNP, orientado a la transferencia de conocimiento en bioeconomía en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal.

Su producción científica incluye publicaciones en revistas internacionales indexadas en JCR y Scopus, además de capítulos de libro y otras obras especializadas.

Para Itziar Sobrino, la obtención de esta ayuda representa “una oportunidad extraordinaria para consolidar y ampliar una línea de investigación que he desarrollado durante los últimos años alrededor de la aplicación efectiva del Derecho ambiental”.

La investigadora destaca que la ERC Starting Grant le permitirá crear un equipo propio y abordar estas cuestiones con una mayor ambición científica y metodológica, incorporando una perspectiva comparada a escala europea. Asimismo, considera que “este reconocimiento avala una trayectoria construida con vocación internacional y centrada en cuestiones clave para el Derecho público contemporáneo”.

La concesión de esta nueva ERC Starting Grant refuerza el posicionamiento de la Universidad de A Coruña en el ámbito de la investigación de excelencia y consolida su presencia en los programas de financiación más competitivos de la Unión Europea. La ayuda contribuirá además a impulsar la proyección internacional de la institución y su capacidad para atraer financiación de alto impacto científico.