Sujeto en patinete en una imagen de archivo Cedida

La Policía Local registró un accidente en el que un menor que circulaba en patinete resultó herido en la avenida de Salgado Torres, cerca de la glorieta de Eduardo Dis, en A Grela. El joven, de 17 años, circulaba por un paso de cebra cuando fuera arrollado.

El joven se levantó tras el golpe, pero se dolía, así que una ambulancia del 061 que lo trasladó al Hospital Modelo. Fuentes de la Policía Local señalan que no se puede cruzar el paso de cebra encima del patinete.