Manuel Fraga en Arteixo Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, Manuel Fraga concluía sus vacaciones en Perbes y reanudaba su periplo por tierras gallegas en el municipio de Arteixo, donde asistía a la inauguración de la nueva sede local del Partido Popular; hace 50 años, en 1976, máquinas y personal hacían obras en Santa Cruz para llevar a cabo la automatización de las líneas telefónicas del municipio y hace 100, en 1926, salían a la luz los nuevos horarios de la línea de autobús entre La Coruña y Santiago.

Hace 25 años | Fraga señala al municipio de Arteixo como símbolo de la Galicia del futuro

No cabía ni un alfiler en la nueva sede del Partido Popular en Arteixo. Afiliados y simpatizantes arroparon a su presidente local, Manuel Pose, quien recordó que se trata de un espacio para todos y que desde allí se trabajará para todos los vecinos. Manuel Fraga, metido en actividad tras las vacaciones, destacó el papel que juegan los municipios en la construcción de Galicia. “Somos como una bicicleta que tiene que seguir adelante, porque si no se cae”, afirmó el titular del ejecutivo autonómico. Fraga dijo que Arteixo era un símbolo de la Galicia que los populares están construyendo. Es el símbolo del éxito, apuntó el presidente, al recordar que el municipio cuenta con un gran polígono industrial con empresas punteras en todo el mundo. Arteixo, explicó Fraga, es obra de sus gentes que han sabido organizarse, esforzarse y, ante todo, han sabido plasmar un proyecto. “Galicia está inventada –sentenció Fraga– pero ahora hay que seguir trabajando para modernizarla y Arteixo sigue ese camino”.

Portada de El Ideal Gallego del 3 de septiembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | El teléfono de Santa Cruz, en vías de automatizarse

Máquinas y personal abren zanjas desde hace unos días por distintos puntos de Santa Cruz y cuando todos nos imaginábamos que era el comienzo de las obras del tan ansiado y necesario alcantarillado, resulta que son zanjas y demás, necesarias para la automatización del servicio telefónico de la zona, otra buena necesidad. Automatización que, de momento, y puede que sea para largo, sólo afectará a los abonados existentes, quedándose el resto del pueblo sin comunicación telefónica alguna desde Santa Cruz porque, al parecer, esta automatización implica la desaparición de la actual centralilla que si en el invierno tiene poco trabajo, en el verano, sin ánimo de censurar nada en ella, resulta casi insuficiente para atender a llamadas de residentes que no disponen de servicio telefónico y al gran número de veraneantes que acuden cada año, lo que obliga a las amables y guapas telefonistas a multiplicarse en trabajo y atenciones, habiéndose ganado las simpatías de cuantos acuden a la centralilla. Si se automatiza el servicio, lo que es un gran paso, tendrán menos trabajo.

Portada de El Ideal Gallego del 3 de septiembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Nuevo horario para los “autos” de línea entre La Coruña-Santiago

De conformidad con lo acordado por la Junta provincial de Transportes, según ya dijimos al dar cuenta de la última sesión celebrada por dicha corporación el día 8 del actual, comenzará a regir el nuevo horario para las líneas de autos móviles que hagan el servicio público entre esta ciudad y Santiago. Con respecto a dicho itinerario y por acuerdo de la Junta de Transportes, aprobando el informe de la ponencia al efecto nombrada; harán parada de breves minutos los coches en Órdenes y Carral y en el recorrido total de la línea Coruña-Santiago y viceversa se emplearán dos horas al día.

Por otro lado, a las cuatro de la madrugada de ayer el vapor “Antón”, de don Antonio Cortés, de La Coruña, que con cargamento de madera se dirigía desde Corme a Avilés, al llegar a la altura de las islas Sisargas y a cuatro millas de éstas, el patrón don Juan Pombo y ocho tripulantes que llevaba a bordo, se vieron obligados a abandonar el barco precipitadamente al llenarse este de agua y acabar en el fondo del mar.

Portada de El Ideal Gallego de 3 de septiembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego