El Puerto de A Coruña se convierte en punto de encuentro para analizar el futuro de la logística

La jornada pondrá el foco en cuestiones como la evolución de la geopolítica internacional El Ideal Gallego

El Puerto de A Coruña será el próximo viernes, 11 de septiembre, el punto de encuentro de directivos y expertos del sector logístico con motivo de la celebración del V Foro de Logística y Operaciones, una jornada centrada en analizar los principales retos y oportunidades que afronta la cadena de suministro en el actual contexto internacional.

El encuentro está organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y cuenta con la colaboración del Clúster da Función Loxística de Galicia, Eurofirms, Gómez-Acebo & Pombo y la Autoridad Portuaria de A Coruña.

La jornada pondrá el foco en cuestiones como la evolución de la geopolítica internacional, la integración de la logística y las operaciones, la automatización, la analítica avanzada y la capacidad de las empresas para anticiparse a los cambios del mercado y reforzar su competitividad.

V Foro de Logística y Operaciones en el puerto de A Coruña Más información

Uno de los principales atractivos de esta quinta edición será la ponencia “Geopolítica y negocio: claves para la anticipación”, que correrá a cargo de Francisco José Dacoba Cerviño, general de brigada del Ejército y exdirector del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa.

Dacoba analizará cómo la evolución del escenario geopolítico internacional puede afectar a la actividad económica y empresarial, en un momento marcado por la transformación de las relaciones comerciales y por la necesidad de reforzar la capacidad de anticipación de las compañías.

La presentación de esta ponencia correrá a cargo del director de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Juan Diego Pérez Freire.

La inauguración del foro contará con la participación del presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado; la directora de APD en Galicia, Mercedes González Rodríguez; el gerente del Clúster da Función Loxística de Galicia, Iago Domínguez Álvarez; la socia de Bancario y Financiero y directora de la oficina de Vigo de Gómez-Acebo & Pombo, María García de la Concha Álvarez; y el líder de Operaciones y Soluciones en Cliente de Eurofirms, José Manuel Vázquez.

El programa se completará con dos mesas redondas. La primera, titulada “Logística y operaciones integradas: la nueva ventaja competitiva”, abordará las estrategias que están adoptando las empresas para mejorar la integración y eficiencia de sus procesos logísticos.

En ella participarán Pablo Carro Saavedra, Daniel Vendrell Fernández, Iñigo Moreira Rivera y José Manuel Vázquez, en representación de Nauterra, El Corte Inglés, Ence y Eurofirms. El debate estará moderado por Christina Martínez, vicepresidenta del Clúster da Función Loxística de Galicia.

La segunda mesa llevará por título “La logística hoy: diagnóstico y principales retos para las compañías” y estará moderada por Fernando Soto Madrid, socio de Gómez-Acebo & Pombo.

En este caso, el debate reunirá a José María Alaña Arrinda, CEO de Pulsar Properties; Álvaro Urbón, principal de Diversified Equity en Ares Management; y Pedro García Navarro, director de Explotación de Puertos del Estado.

García Navarro ya participó en la anterior edición del foro, donde puso de relieve el papel estratégico de las infraestructuras portuarias para garantizar la competitividad de las cadenas de suministro.

En aquella intervención destacó que los puertos actúan como “nodos estratégicos que conectan mercados, impulsan el desarrollo económico y sostienen la competitividad de nuestras cadenas de suministro”, al tiempo que subrayó el esfuerzo del sistema portuario español en materia de eficiencia, modernización y adaptación a los cambios del comercio internacional.

El director de Explotación de Puertos del Estado recordó asimismo que la red estatal está formada por 46 puertos de interés general, gestionados por 28 Autoridades Portuarias y coordinados por Puertos del Estado, y que España cuenta con más de 1.000 líneas regulares que conectan con más de 200 puertos internacionales.

El V Foro de Logística y Operaciones llega así a A Coruña con el objetivo de ofrecer una visión transversal sobre el futuro de la cadena de suministro y analizar las herramientas y estrategias que permitirán a las empresas afrontar un escenario internacional cada vez más complejo y cambiante.