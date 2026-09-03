El peruano Carbón aterriza en A Coruña para llenarla de pollos a la brasa

Restaurante Carbón en Espacio Coruña Cedida

Carbón ha abierto sus puertas en Espacio Coruña y lo ha hecho con una notable respuesta del público. El nuevo restaurante, especializado en pollo a la brasa, está registrando una intensa afluencia desde sus primeros días de actividad, con colas en algunos momentos para acceder al local.

El establecimiento lleva a A Coruña uno de los grandes iconos de la gastronomía peruana, un plato que para millones de personas va mucho más allá de una receta: el pollo a la brasa forma parte de la cultura, las reuniones familiares y los recuerdos de infancia del país.

Carbón está impulsado por el mismo equipo que está detrás de La Conquista, Chifán y La Dolida, tres proyectos gastronómicos que han contribuido en los últimos años a acercar la cocina y la cultura peruana al público gallego. El nuevo local supone ahora un paso más en ese recorrido, con el pollo a la brasa como protagonista absoluto.

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Aunque a primera vista pueda parecer simplemente pollo asado, el pollo a la brasa ocupa un lugar especial en la gastronomía peruana. Su historia se remonta a la década de 1950 y, desde entonces, se ha convertido en uno de los platos más populares del país.

Es habitual encontrarlo en celebraciones, reuniones familiares y comidas de fin de semana. Su importancia es tal que Perú celebra cada año, el tercer domingo de julio, el Día del Pollo a la Brasa.

La propuesta de Carbón pretende trasladar a A Coruña esa tradición respetando los procesos y sabores propios de las pollerías peruanas.

El proyecto ha requerido años de trabajo previo. El equipo ha realizado pruebas en sus propias cocinas en Galicia para ajustar los marinados, perfeccionar los procesos de elaboración y desarrollar sus propias salsas.

La apertura del restaurante llegó cuando sus responsables consideraron que estaban preparados para ofrecer una experiencia fiel a la tradición peruana.

La apuesta por la elaboración se refleja también en el equipamiento del establecimiento. Carbón dispone de un horno inteligente diseñado específicamente para este tipo de preparación, una inversión que ha requerido meses de planificación.

El objetivo, según explican desde el restaurante, no era realizar una interpretación del pollo a la brasa, sino reproducir de la forma más fiel posible el sabor y la experiencia original.

La elección de A Coruña como ubicación de Carbón responde también a la relación que el equipo ha construido con Galicia durante sus años de actividad.

El restaurante nace con la intención de convertirse en un punto de encuentro entre la cultura peruana y la gallega a través de la gastronomía. Por ello, su propuesta no está dirigida únicamente a la comunidad peruana o latinoamericana, sino al conjunto de los coruñeses y visitantes que quieran descubrir uno de los platos más representativos de Perú.