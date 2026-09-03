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A Coruña

El Eje Atlántico cuenta con menos de diez ‘trenes rápidos’ por el ancho de sus vías

Renfe pagará 132 millones de euros a Talgo para que quince convoyes Avril tengan rodadura desplazable

Dani Sánchez
Dani Sánchez
03/09/2026 04:30
Un maquinista pasa cerca de un tren de la serie 106, en la estación de tren de A Coruña
Un maquinista pasa cerca de un tren de la serie 106, en la estación de tren de A Coruña
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Que el panorama ferroviario gallego sea único en todo el territorio nacional no significa que sea positivo. En Galicia, aunque convivan cuatro anchos de vía diferentes, predomina en la mayor parte de la región –como el Eje Atlántico– el ibérico, lo que impide que circulen trenes desde otras partes del país hacia Galicia sin tener intercambiadores de ancho –como el que existe en la localidad ourensana de Taboadela–. De hecho, por el Eje Atlántico actualmente transitan menos de una decena de estos ‘trenes rápidos’ con motivo del ancho de sus vías.

En total, Renfe dispone de 230 convoyes de Alta Velocidad y Larga Distancia, aunque solo una treintena son de la serie 106 (trenes Avril), los aptos para circular por Galicia. De ellos, unos quince se reparten entre la comunidad y Asturias, y, por mantenimiento o limpieza, ni siquiera funcionan todos a la vez.

Viajeros caminan sobre un andén de la estación provisional de tren de A Coruña

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Para enviar la otra quincena, será necesario cambiar el ancho de fijo estándar a ibérico, una opción que parece coger fuerza después de que este verano la operadora pública haya decidido abonar 132 millones a Talgo para cambiar la rodadura de los trenes. Esta parece ser la única solución, por lo menos mientras el Gobierno rechace el proyecto para adaptar parte de Galicia al ancho por el que circulan la gran mayoría de los trenes de la Alta Velocidad española y europea.

Mientras tanto, los convoyes de la serie 106 –que sí cuentan con este sistema desplazable– a partir del día 10 circularán también entre las ciudades gallegas. Estos servicios, que se implementarán desde A Coruña a Vigo a última hora de la tarde y en sentido contrario a primera hora de la mañana, permitirán aumentar en un 24% las plazas en el Eje Atlántico. Además, los maquinistas consideran que también aligerarán la espera entre estaciones, ya que, al tener más puertas y plataforma baja, la subida y bajada de viajeros debería ser más fluida y cómoda.

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