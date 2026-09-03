'E.T. El Extraterrestre' no volverá a casa en A Coruña: se cancela la proyección del clásico de Spielberg
Una avería en el proyector de 35 milímetros impedirá que se vea la película en la plaza de la Tolerancia
Finalmente, los coruñeses no podrán ser testigos del regreso a casa de 'E.T. El Extraterrestre'. Los vecinos de San Roque y Los Rosales iban a proyectar el clásico de Steven Spielberg mañana, 4 de septiembre, en una sesión al aire libre en la plaza de la Tolerancia, en un proyector de 35 milímetros. "Lamentamos comunicar que nos vemos na obriga de cancelar a sesión de cine de verán prevista. O motivo é unha avaría no proxector de 35 milímetros, que se produciu esta semana", comunicaron los vecinos.
"Actualmente estamos á espera de que consigan un piñón necesario para o seu correcto funcionamento e reparación. Sentimos moito as molestias que esta situación poida ocasionar. Unha vez que o proxector estea arranxado, que non sabemos cando será porque é necesario que consigan esa peza, volveremos programar unha nova data para a sesión", explican. "Debido a que o verán está chegando ao seu remate, probablemente non poida ser neste ano. Agradecemos a vosa comprensión e esperamos poder desfrutar xuntos do cine moi pronto", finalizan.
La iniciativa corría a cargo de dos vecinos del barrio, Fernando Pujalte y Javier Grisales, aficionados de los formatos analógicos que decidieron compartir su pasión con el resto. Con algo de fortuna, el próximo verano podrán llevar a cabo la sesión tal y como la habían planeado.