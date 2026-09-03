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A Coruña

¿Cuál será el futuro del restaurante Pracer en A Coruña y del chef que cambia de aires?

Javier Freijeiro no seguirá en el restaurante que fundó hace siete años junto a Moncho Bargo

Guillermo Parga
Guillermo Parga
03/09/2026 14:48
Javier Freijeiro, uno de los fundadores de Pracer
Javier Freijeiro, uno de los fundadores de Pracer
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Que el Pracer de Zalaeta es uno de los restaurantes que más honor hacen a su nombre lo dice la aceptación popular y el éxito comercial. Sin embargo, tal y como adelantó El Ideal Gallego en su edición digital del miércoles, el restaurante perderá 'la mitad' de su cocina con la marcha de Javier Freijeiro, uno de sus fundadores.

De izquierda a derecha: José Mago, de O Lagar da Estrella; José Reboredo, de Caballa 14; y Jorge Trigo, de A Espiga

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El chef ha dicho basta después de 7 años trabajando codo con codo con su socio Moncho Bargo, por lo que ahora piensa tomarse un pequeño descanso y estudiar nuevos proyectos. “A priori, quiero desconectar, llevar una buena alimentación... no te creas que los chefs somos lo que mejor comemos”, bromea. “Es una decisión consensuada y meditada desde hace tiempo. Quiero nuevos retos y aventuras, porque tengo 50 años”, añade.

Freijeiro, que también fue el responsable de El Huerto, reconoce que le gustaría tener un futuro vinculado a la cocina. “Me gustaría un nuevo reto, claro, y a veces planeas descansar y surge algo”, advierte.

El restaurante

Respecto al futuro del restaurante Pracer, Moncho Bargo se queda al frente, aunque no ha trascendido será cosa de dos o de uno. “Pracer sigue seguirá siendo espectacular y un punto de encuentro y diversión”, subraya el genio saliente.

Por lo tanto, A Coruña mantendrá uno de los restaurantes más reconocidos y reconocibles de la ciudad.

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