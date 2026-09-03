¿Cuál será el futuro del restaurante Pracer en A Coruña y del chef que cambia de aires?

Javier Freijeiro, uno de los fundadores de Pracer Cedida

Que el Pracer de Zalaeta es uno de los restaurantes que más honor hacen a su nombre lo dice la aceptación popular y el éxito comercial. Sin embargo, tal y como adelantó El Ideal Gallego en su edición digital del miércoles, el restaurante perderá 'la mitad' de su cocina con la marcha de Javier Freijeiro, uno de sus fundadores.

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El chef ha dicho basta después de 7 años trabajando codo con codo con su socio Moncho Bargo, por lo que ahora piensa tomarse un pequeño descanso y estudiar nuevos proyectos. “A priori, quiero desconectar, llevar una buena alimentación... no te creas que los chefs somos lo que mejor comemos”, bromea. “Es una decisión consensuada y meditada desde hace tiempo. Quiero nuevos retos y aventuras, porque tengo 50 años”, añade.

Freijeiro, que también fue el responsable de El Huerto, reconoce que le gustaría tener un futuro vinculado a la cocina. “Me gustaría un nuevo reto, claro, y a veces planeas descansar y surge algo”, advierte.

El restaurante

Respecto al futuro del restaurante Pracer, Moncho Bargo se queda al frente, aunque no ha trascendido será cosa de dos o de uno. “Pracer sigue seguirá siendo espectacular y un punto de encuentro y diversión”, subraya el genio saliente.

Por lo tanto, A Coruña mantendrá uno de los restaurantes más reconocidos y reconocibles de la ciudad.