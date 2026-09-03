Cómo la monta el Flores Rock: así creó un barrio de A Coruña un festival de referencia en España

El equipo que hace posible el Flores Rock, junto al concejal Gonzalo Castro, en el centro junto a su hijo Javier Alborés

Resulta cuanto menos paradójico que un festival en el que la organización se define como “punky, rockera y comunista” sea muy leal a esa máxima liberal que reza que “si algo es gratis es porque alguien más lo paga” o el ‘mandamiento’ de los gurús de la publicidad: “Si el producto es gratis, tú eres el producto”. “El Flores Rock es gratuito para la gente, no para nosotros, por eso es importante que compren. Que lo hagan en las barras y en el merchandising”, subraya una de las trabajadoras. Y es que, una década después de haber nacido como una actividad de las fiestas del Barrio de las Flores, el Flores Rock es ya uno de los festivales gratuitos de referencia en España. Sin embargo, lejos de estar en manos de una promotora, una gran marca o un fondo de inversión, se mantiene como una eficiente cooperativa de barrio en la que una veintena de personas se encargan de ponerlo todo a punto.

La música no se marchita: Flores Rock presenta su décimo cartel Más información

Toda la infraestructura por la que desde hoy y hasta el domingo pasarán entre 15.000 y 20.000 asistentes ha sido montada, remachada, diseñada y apuntalada desde cero por los vecinos. Bueno, en realidad sí puede decirse que son una gran marca o una promotora popular: la marca Barrio de las Flores que ha crecido a base de cabalgadas por el mástil, riff y dobles bombos.

Emoción

A David Pujades, su actual coordinador, le cuesta no emocionarse cuando habla del Flores Rock. No siempre se puede decir que un festival lo ayudó a ‘parir’ tu padre, que has conseguido que los ídolos de tu niñez pasasen por el barrio y que ahora los hijos de tus amigos levantan los cuernos como en los 80. Como si de una aldea de la Galia libre de reggaetón se tratase.

Penitence in Darkness gana la Batalla de Bandas del Flores Rock Más información

Ahora se rodea de un grupo de más de 20 colegas de toda la vida que ayudan cada año a levantar desde cero el proyecto. De hecho, el Flores Rock del siguiente año empieza a las pocas horas de terminar la edición previa. En el de 2027 empezarán a trabajar el próximo lunes. “Con los carteles que veo, estamos en un buen puesto a nivel nacional, y con lo que se ve aquí podrían cobrarse 50 euros de entrada tranquilamente”, advierte. “Esto siempre va a ser gratuito, porque el mensaje que queremos mandar es que podemos ir más allá, ser orgullo de barrio y una unión intergeneracional”, añade.

David Pujades | “Los jóvenes del Barrio de las Flores merecen ser decisivos al organizar las fiestas” Más información

Y es que, Narco (la última confirmación), Angelus Apátrida o Udo Dirkschneider (cantante de Accept que actuó el pasado año) aparte, el Flores Rock es también una cantera y un gran abrazo cultural. Casi tan popular como los bolos son la paella, la pulpada o el campamento Flores Kids, en donde los niños juegan a ser Ozzy Osbourne y no Messi. “El Flores no se marchita”, reza el eslogan de este año.

Salir de fiesta con tu padre, un hábito cada vez más coruñés Más información

Ni tampoco lo hace el recuerdo de dos de los padres fundadores que se han quedado por el camino: Iván ‘Jabalí’ y Jefry. Dos hermanos más de la organización, a los que se recordará nuevamente con una pancarta y muchas anécdotas.

Ayuntamiento

El propio Pujades (tanto David como Salva, su padre) conoce bien las dificultades para mantener a flote tamaño proyecto. Que no se vaya de las manos o se quede corto el esfuerzo. “No es sostenible y asumible, y por eso agradecemos tanto al Ayuntamiento de A Coruña en general como a Gonzalo Castro en particular”, indica en referencia al concejal de Cultura y Turismo.

El barrio de A Coruña donde las flores crecen entre cuernos y tinieblas Más información

De hecho, el edil no es esconde su predilección y amor especial por el Flores Rock, del que es un asiduo desde las primeras ediciones. “Supone lo que es el ejemplo de la cultura construida desde la base, cultura que nace de la participación de todo el barrio en un evento que aporta identidad y altísima calidad musical”, subraya. “Hecho desde la base, participado por todos y que nace única y exclusivamente para dar respuesta a inquietudes que contribuyen a la cohesión de un distrito y a fortalecer a la comunidad. Esos objetivos distan mucho de los mercantiles y lo que hay es un beneficio social fundamental”, prosigue.

El cantante de los históricos Accept llega al Flores Rock de A Coruña Más información

Por lo tanto, cuando hoy Komando Kombate (19.25 horas), Ewaric (20.00), Onza (21.15), Kaos Urbano (22.35), Non Servium (0.05) o Mar de Fondo (01.20) salten al escenario del Barrio de las Flores es bueno bajar la cabeza, mirar los cimientos y reconocer en esa base el trabajo de un grupo humano que cree firmemente en otra forma de hacer crecer festivales. Y también de concebirlos.

Salva Pujades (montaje y catering) “Para mí es un orgullo, una ilusión que hemos creado en el barrio los propios vecinos. Me dedico a dar de comer a las bandas, pero también a organizar y ayudar con el montaje. Lo que más me ha marcado a lo largo de estos diez años es poder disfrutar aquí en el Flores Rock, en el festival que hemos montado nosotros, de alguien como Udo Dirkschneider. Es un ídolo de toda la vida que tocó enfrente de nuestra casa. Y fue algo muy emocionante para todos”.

Edi Viñas (montaje y backstage) “El Flores Rock significa que venga gente de fuera, que de otro modo nunca lo haría, y nos conozca. No es un sitio de paso y todos los que vienen acaban ‘flipando’. Es un orgullo para todos nosotros. Hasta el momento, no nos ha ido nunca mal, y cuando toque que sea de pago yo me borro de la organización. De lo que ha pasado por el festival, lo que más me ha marcado han sido Soziedad Alkohólika, por los fuegos artificiales, y Banda Bassotti, por ideología”.

Paula Fernández (economía y redes) “Llevo trabajando desde antes de la pandemia en administración, subvenciones, merchandising y el Flores Kids. Aunque todos los años acabamos agotados, es algo que no puedes evitar, y al siguiente repites. Por ejemplo, en Soziedad Alkohólika vi gente emocionada por poder tenerlos aquí. Es algo que forma parte de la familia y, a fin de cuentas, es como celebrar una fiesta en tu propia casa. Por todo eso a lo que me refiero, es algo que merece la pena”.