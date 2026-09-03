Así es la lágrima de San Roque que desea una iniciativa comercial de A Coruña 

Lágrima de San Roque, según Coruñe_Arte @Coruñe_Arte

"Así serían los bajos que dan a la plaza de España con una bonita rehabilitación. Negocios pequeños que llenan de vida nuestra ciudad". Con este mensaje, la cuenta de Instagram de Coruñe_Arte muestra cómo sería su lágrima de San Roque soñada, con pequeños comercios en los que las cristaleras y las flores aportarían al lugar un ambiente bohemio y colorido.

Esta iniciativa parte de buscar "combatir el feísmo apoyando el comercio de proximidad, el barrio y lo local con arte". Con catorce publicaciones, los responsables de esta cuenta han transformado rincones o edificios abandonados o en desuso, así como negocios actuales, en ideas aplaudidas por sus seguidores. Además de la lágrima de San Roque, la publicación que más 'me gusta' ha obtenido, desde Coruñe_Arte también se han atrevido con el Manhattan, en la plaza de Pontevedra, al que, mediante Inteligencia Artificial lo han rodeado de pavimento de piedra.

Una estación intermodal con fachada de vidrio en homenaje a las galerías de A Coruña; una churrería en la esquina de Fernández Latorre con Alcalde Puga y Parga; o la vuelta de Zara a San Andrés (en el antiguo edificio de Telefónica) son algunas de las propuestas que se pueden encontrar en las publicaciones realizadas hasta la fecha.

La de la lágrima de San Roque coincide, precisamente, con el anuncio de este miércoles realizado por la alcaldesa, Inés Rey. Con un presupuesto de 570.000 euros (el plazo de la obra es de cinco meses) el edificio será un nuevo espacio TEU, una red de locales (faro de Oza, y bajos en Ribeira Sacra, Barrio de las Flores y la avenida de Glasgow) que el Ayuntamiento de A Coruña pone a disposición de la ciudadanía para una reunión, celebración, evento familiar, actividad formativa, social o cultural, etc.

En la terraza se va a instalar jardineras, bancos y una pérgola con plantas trepadoras para que ofrezca sombra en meses cálidos. En el bajo habrá tres zonas diferencias: una de trabajo, un área infantil y de juegos y una sala de reuniones.