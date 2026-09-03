As Percebeiras se convierte en el mayor aparcamiento irregular de A Coruña

Vista de la explanada de As Percebeiras, junto al Grupo de Viviendas María Pita Quintana

En la lucha por encontrar aparcamiento de A Coruña, cualquier agujero es trinchera. Nadie lo sabe mejor que los vecinos de Tomás Fábregas, del Grupo de Viviendas María Pita, molestos porque las obras de la calle les han despojado de estacionamiento. Sin embargo, justo detrás de sus casas tienen el mayor aparcamiento irregular de A Coruña: el solar de As Percebeiras, que acoge cada día a toda clase de vehículos. Es un territorio libre en una ciudad en la que no abundan sitios para aparcar.

Nunca es tan evidente como en los días de fútbol. En As Percebeiras los aficionados han encontrado el paraíso perfecto del conductor, a 700 metros del estadio de Riazor, sin pagar. El terreno está perfectamente desbrozado, de manera que no hay obstáculos para rodar hasta donde uno quiere y aparcar el vehículo. Además, el solar es enorme: más de 35.000 metros cuadrados. Espacio no falta.

Desde siempre, ha sido utilizado para aparcar por los vecinos de Labañou, sobre todo a través de la avenida de Labañou y de la calle María Luz Morales, pero cada vez se le está dando más uso por los vecinos del Grupo de Viviendas María Pita, a raíz de la pérdida de sus plazas.

35.000 metros cuadrados tiene el solar de As Percebeiras, ubicado entre el Grupo de Viviendas María Pita y el antiguo Padre Rubinos

La alcaldesa, Inés Rey, recuerda que esta pérdida no es tal, por lo menos sobre el papel, porque eran plazas irregulares. “Si todos aparcamos encima de la acera o en doble fila, claro que caben 48 plazas”, señaló. Aunque la humanización de estas calles, como todas, exige el sacrificio de estacionamiento para ensanchar las aceras y plantar árboles, la alcaldesa señala que se estudia habilitar nuevos aparcamientos. Por ejemplo, en la avenida de Labañou se pone aparcamiento en batería, y en la zona de bajada del Millenium.

Pero sin duda, quien está haciendo más por garantizar el estacionamiento en Labañou, aunque sea de forma indirecta, es el BNG, que se niega a aprobar el desarrollo del polígono. Esto provocó a principios de año una suspensión cautelar de licencias, para realizar una ordenación más pormenorizada, lo que ha retrasado un año más un proyecto que lleva ya 20 años esperando para construir allí. De hecho, ha llevado el caso a los tribunales.

El BNG rechaza la solución para el polígono de As Percebeiras Más información

El precedente del Ágora

Mientras el conflicto se resuelve, los vecinos tendrán campo abierto para aparcar. No es la primera vez que se emplea el terreno de un polígono a la espera de la construcción como aparcamiento. De hecho, durante el mandato de la Marea Atlántica, se abrió un aparcamiento frente al Ágora en terrenos donde ahora mismo se está construyendo el nuevo San Pedro de Visma.

En 2016 el Gobierno de Xulio Ferreiro invirtió 122.364 euros en ordenar 246 plazas de aparcamiento provisional, como ya advirtió entonces. En ese momento, la reactivación de la construcción parecía lejana, de manera que esta pequeña inversión resultó ser una forma efectiva de solucionar el problema de la falta de espacio que sufrían los conductores en O Ventorrillo y también los usuarios del centro cultural Ágora. Se aplanó la zona, pero no se asfaltó, y se instalaron algunas luces y durante mucho tiempo, prestó un servicio muy importante.

No existen planes semejantes para As Percebeiras, y nadie sabe durante cuánto tiempo se podrá disfrutar de este espacio libre. La urbanización de las zonas asilvestradas de la ciudad supone la eliminación de los descampados donde se aparcaba indefinidamente, como ha ocurrido recientemente en O Castrillón entre Antonio Ríos y Cerca. Lo que se gana en espacios públicos, se pierda el libertad de estacionamiento.