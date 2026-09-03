A Coruña lleva a pleno anular los acuerdos por los que la Casa Cornide pasó a ser de los Franco

El Ayuntamiento de A Coruña incluirá la próxima semana, en el pleno que celebrará el jueves, la anulación de los acuerdos plenarios de 1962 que permitieron entonces que el inmueble de la Casa Cornide pasase a manos de la familia Franco.

Se trata de un trámite necesario en el proceso iniciado por el consistorio herculino para que la Casa Cornide, ubicada en la Ciudad Vieja, pase de nuevo al patrimonio municipal, en línea con lo conseguido con el Pazo de Meirás, en la actualidad propiedad ya del Estado.

A preguntas de los periodistas sobre esta iniciativa, la alcaldesa, la socialista Inés Rey, ha remarcado que el inmueble pasó a ser propiedad del dictador en base a una subasta que calificó de "ficticia" e "ilegítima".

Con este asunto que se llevará al pleno y otras actuaciones, ha remarcado que se están "dando pasos para anular ese regalo". "Hay un recorrido administrativo para anular esos acuerdos", ha recalcado en relación a las actuaciones que incluyen también un procedimiento judicial.

Y es que, en concreto, el pleno anulará sendos acuerdos, uno de julio de 1962 y otro de agosto de ese mismo año, por el que el inmueble pasó a ser propiedad del conde de Fenosa Pedro Barrié de la Maza, que, cuatro días después, lo vendía a Carmen Polo, mujer del dictador.