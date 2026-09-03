A Coruña acelera los trámites para conectar el paseo Francisco Vázquez con la senda marítima O Burgo

Ínés Rey recorrió el paseo de O Burgo acompañada de Pedro Blanco, Ángel García Seoane, Diana Piñeiro y José Ramón Rioboo Patricia G. Fraga

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha asegurado que el Ayuntamiento acelerará los trámites necesarios para conectar el paseo marítimo dedicado al que fuera regidor de la ciudad, Francisco Vázquez, con la senda marítima de O Burgo.

Rey realizó estas declaraciones durante una visita de supervisión de los trabajos que se están llevando a cabo en el tramo que une los municipios de Cambre y Oleiros. La actuación permitirá mejorar y dar continuidad a uno de los principales itinerarios peatonales y ciclistas del entorno metropolitano.

El proyecto de reforma contempla una superficie de 20.000 metros cuadrados y una longitud aproximada de 3,5 kilómetros, con una inversión que asciende a 4,5 millones de euros.

Durante la visita, la alcaldesa estuvo acompañada por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, así como por los alcaldes de Oleiros, Ángel García Seoane; Cambre, Diana Piñeiro; y Culleredo, José Ramón Rioboo.