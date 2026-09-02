Vox se suma a la manifestación en A Coruña en defensa de Ceuta

Una protesta en defensa de Ceuta Efe

Vox ha anunciado este miércoles que se sumará a las manifestaciones convocadas en distintos puntos de Galicia, entre ellos A Coruña, "en apoyo a Ceuta" y "en defensa de la soberanía nacional frente a la agresión de Marruecos".

En un comunicado, la formación explica que estará presente en las movilizaciones de A Coruña, Santiago, Ferrol, As Pontes, Ribeira, Sada, Lugo, Ribadeo, Ourense, O Barco de Valdeorras, Vigo, Pontevedra, Marín, Cangas, Cambados, Bueu y Tui.

Con su participación, Vox quiere trasladar un mensaje de apoyo a los ceutíes. "No están solos; cuentan con el respaldo de millones de españoles y con el compromiso total de Vox", traslada la formación, que sostiene que "España ha sufrido una invasión y denuncia que Marruecos ha utilizado a más de 100.000 personas como arma de presión en un ataque de guerra híbrida contra la integridad territorial española".

Vox exige la "devolución inmediata de quienes han entrado ilegalmente, la defensa efectiva de las fronteras y la recuperación de la normalidad en Ceuta.