Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Vox se suma a la manifestación en A Coruña en defensa de Ceuta

La formación también participará en las concentraciones de Santiago, Ferrol, Lugo, Orense ,Pontevedra y Vigo

Europa Press
02/09/2026 16:56
Protestas en las calles de Ceuta contra la crisis migratoria este viernes en la ciudad autónoma. EFE/Reduan
Una protesta en defensa de Ceuta
Efe
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Vox ha anunciado este miércoles que se sumará a las manifestaciones convocadas en distintos puntos de Galicia, entre ellos A Coruña, "en apoyo a Ceuta" y "en defensa de la soberanía nacional frente a la agresión de Marruecos".

En un comunicado, la formación explica que estará presente en las movilizaciones de A Coruña, Santiago, Ferrol, As Pontes, Ribeira, Sada, Lugo, Ribadeo, Ourense, O Barco de Valdeorras, Vigo, Pontevedra, Marín, Cangas, Cambados, Bueu y Tui.

Con su participación, Vox quiere trasladar un mensaje de apoyo a los ceutíes. "No están solos; cuentan con el respaldo de millones de españoles y con el compromiso total de Vox", traslada la formación, que sostiene que "España ha sufrido una invasión y denuncia que Marruecos ha utilizado a más de 100.000 personas como arma de presión en un ataque de guerra híbrida contra la integridad territorial española".

Vox exige la "devolución inmediata de quienes han entrado ilegalmente, la defensa efectiva de las fronteras y la recuperación de la normalidad en Ceuta.

Alfonso Rueda y Francisco Vázquez

Alfonso Rueda y Francisco Vázquez acudirán hoy a María Pita a la concentración en apoyo de Ceuta

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Un camarero sirve un café con leche en un local de hostelería

El paro crece un 2,2% en Galicia en agosto, por encima del promedio español
Europa Press
Una transeúnte observa pisos en oferta en una escaparate de A Coruña Más de un centenar de pisos en alquiler de temporada estarán vacíos en veranoEl precio de las viviendas disponibles solo durante la época estival alcanza cifras de hasta 3.000 euros al mes

A Coruña y Santiago recibirán 5 millones del Estado para vivienda asequible en zonas de mercado tensionado
Europa Press
Protestas en las calles de Ceuta contra la crisis migratoria este viernes en la ciudad autónoma. EFE/Reduan

Vox se suma a la manifestación en A Coruña en defensa de Ceuta
Europa Press
Feijóo (i), hace una declaración en el marco de su asistencia al acto institucional del Día de Ceuta este miércoles

Feijóo exige a Sánchez que convoque de manera inmediata a la embajadora de Marruecos
EFE