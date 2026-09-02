Uno de los mejores restaurantes de A Coruña pierde la mitad de su cocina

Javier Freijeiro, a la izquierda, en Pracer, junto a su socio, Moncho Bargo Cedida

Acostumbra a describirse la cocina moderna, o la experimental, como cocina inquieta. Y eso parece que es precisamente lo que ha llevado a buscar un nuevo horizonte profesional a Javier Freijeiro, la mitad del Pracer de Zalaeta. El chef, que llevaba siete años en el exitoso espacio junto a su socio Moncho Bargo, ha decidido poner punto final a su ciclo en ese local de cocina gamberra que ha conquistado el corazón de los coruñeses, los turistas y los críticos gastronómicos. "Después de 7 años, cambio de rumbo para enfrentarme a nuevos retos", anuncia el empresario y chef.

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Freijeiro desea dar "gracias a los clientes que hicieron de la mesa de Pracer algo suyo" así como a los "compañeros que aportaron su grano de arena cada día" y a "los colaboradores que hicieron mejor cada día de curro". Finalmente, también se despide de los "Dj que pusieron banda sonora a cada noche" porque, sin todos ellos, "no habría sido lo mismo". Además, parafrasea a Queen para desvelar que "the show must go on" (debe continuar) y desea "larga vida a Pracer".

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Por otra parte, el que fuera también máximo responsable de la cocina de El Huerto deja entrever que un nuevo proyecto nacerá de su creatividad. "Nos vemos por ahí, que A Coruña es muy pequeña", comenta sin dar, de momento, muchas más pistas.