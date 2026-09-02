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A Coruña

Un motorista bebido se estrella contra un coche en Juan Flórez

El accidente tuvo lugar pasada la medianoche

Abel Peña
Abel Peña
02/09/2026 09:45
Policía Local
Policía Local
Archivo El Ideal Gallego
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La Policía Local registró la noche pasada una salida de vía en Juan Flórez, en la que un motorista resultó herido, aunque de carácter leve. El suceso tuvo lugar a las 00.40 horas y el conductor dio positivo en alcoholemia, en grado penal.

Según explican fuentes policiales, el sujeto circulaba por la céntrica calle  cuando, al llegar a su bifurcación, no tomó la curva y se estrelló contra un coche estacionado. Al lugar acudió la Policía Local y una ambulancia del 061, aunque no se tiene constancia de que haya sido trasladado.   

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