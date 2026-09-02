Un motorista bebido se estrella contra un coche en Juan Flórez

Policía Local Archivo El Ideal Gallego

La Policía Local registró la noche pasada una salida de vía en Juan Flórez, en la que un motorista resultó herido, aunque de carácter leve. El suceso tuvo lugar a las 00.40 horas y el conductor dio positivo en alcoholemia, en grado penal.

Según explican fuentes policiales, el sujeto circulaba por la céntrica calle cuando, al llegar a su bifurcación, no tomó la curva y se estrelló contra un coche estacionado. Al lugar acudió la Policía Local y una ambulancia del 061, aunque no se tiene constancia de que haya sido trasladado.