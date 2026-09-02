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La réplica de un Fórmula 1 en La Esquina de Pull&Bear
A Coruña

Un Fórmula 1 se cuela en La Esquina de Pull&Bear en A Coruña

El vehículo, aparcado en el interior, llama la atención de los viandantes y se convierte en el gran atractivo de la colección

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
02/09/2026 12:34

Un auténtico Fórmula 1 ha sorprendido hoy a los coruñeses que se acercaron La Esquina de Pull&Bear, que amaneció con la réplica del vehículo aparcado en pleno centro de la tienda con motivo de la colección que fusiona el mundo del motor, el de Disney y A Coruña. 

Hace tan solo unos días, la tienda temporal de la firma de Inditex presentaba la colección 'Disney X F1 by Pull&Bear', que incluye prendas exclusivas con mensajes donde A Coruña es la protagonista, como 'Mickey Mouse A Coruña', 'Greetings from A Coruña' o 'A Coruña World Championship'.

Ya entonces llamaban la atención los cascos de F1 con la forma de las orejas del famoso dibujo animado, pero esta mañana apareció el Fórmula 1 aparcado en el medio y medio de la tienda, tras un complejo operativo de montaje se llevó a cabo la noche anterior.

El vehículo captaba la atención de los viandantes, que volvieron a formar colas a las puertas de la tienda para poder verlo de cerca. 

La Esquina de Pull&Bear

Mickey Mouse, A Coruña y la F1 se fusionan en La Esquina de Pull&Bear

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