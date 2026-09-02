Un choque entre un coche y un motorista en la avenida del Puerto genera un gran atasco

Un choque entre un coche y un motorista, la tarde de este martes, en la avenida del Puerto Germán Barreiros

Un choque entre un coche y una moto en la Avenida del Puerto, a las 18.15 de esta tarde, obligó a cortar los carriles de circulación en ambos sentidos.

La Policía acudió al lugar y una ambulancia del 061 trasladó al motorista al hospital, sin que por el momento se conozca cuál es su estado.

En este momento, solo permanece cerrado el carril de entrada a la ciudad.