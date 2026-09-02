Laura Castro, vicerreitora da UDC | “Hai que tender esa ponte entre a Aesia e a Universidade da Coruña”
A docente da Universidade afronta con ilusión e “moita prudencia” o seu cargo no equipo de goberno da entidade como responsable da nova Vicerreitoría de Estratexia Dixital e Intelixencia Artificial
Novo curso e novas caras no equipo de Goberno da Universidade da Coruña. No marco da remodelación anunciada o pasado mes de xuño, o reitor, Ricardo Cao, presentou esta semana as novas caras que lle van acompañar durante os vindeiros anos á fronte da institución académica. A principal novidade foi a creación da nova Vicerreitoría de Estratexia Dixital e Intelixencia Artificial, onde Laura Castro Souto (Madrid, 1980) terá que ver que papel xoga a dixitalización na administración, na docencia e na investigación, e ao mesmo tempo, lidiar coa irrupción da intelixencia artificial e os seus bos usos dentro da universidade.
Como afronta esta nova etapa?
Con moita prudencia, sobre todo. Quero aprender como se distribúen os servizos e saber quen é quen. Ao final, nunha universidade somos varios milleiros de persoas, pero no día a día, cando é ‘simplemente’ un profe ou unha investigadora nun centro, pérdeste moita parte desa vida que eu agora estou empezando a coñecer.
Lembra cando contactan con vostede para informarlle da creación desta nova Vicerreitoría?
Foi un pouco antes do verán. O propio reitor comentoume a idea que lle pasaba pola cabeza en relación á importancia que estaba tomando a tecnoloxía na sociedade e, en particular, á cuestión da intelixencia artificial. Gustáballe nesta segunda metade de mandato dar unha mensaxe de que queríamos recuperar as rendas desa tecnoloxía e non seguir a onda que parece que nos asola en toda a sociedade. Recuperar esa posición de calma e de control que parece que perdemos cando temos unha revolución tecnolóxica.
Vostede chega á UDC nun momento doce a nivel académico, pero non tan bo desde o punto de vista financeiro. É un aspecto que lle preocupa?
Obviamente é un tema que me preocupa tamén. Moitas veces facemos investimentos pensando que o que nos vén de fóra, neste caso a tecnolóxica, é mellor e ten ese prestixio ou esa presunción de calidades por vir de onde vén. Se cadra, ao final non nos paramos a pensar o que somos quen de conseguir. Temos profesionales de moita calidade e somos quen de construir moita tecnolóxica. Utilizala suporía un aforro económico e un uso máis responsable dos recursos públicos.
Que aspectos se abordarán desde a Vicerreitoría?
Nós temos tres vías que atender principalmente. Primeiro, o problema da administración e os servizos, que teñen que ser capaz de resolver o seu traballo diario de xestión do día a día da institución cas ferramentas que temos agora mesmo. Necesitamos ver en que se poden mellorar, que carencias hai, que cousas se poden facer coa intelixencia artificial. Básicamente, en que cousas se poden intervir para que as persoas se liberen dun traballo que pode facer unha máquina. Despois temos a parte da docencia, onde temos a responsabilidade de non perder o control e xustificar todo o que facemos nun aula, pero ao mesmo tempo, poder non ser ignorantes do que nos está dicindo a ciencia. E despois está o mundo da investigación. Aí, as institucións públicas temos ese compromiso de todo o que facemos que sexa accesible, que se poida consultar sen ter que pagar. Eu vexo a tecnoloxía como unha ferramenta para que o traballo sexa o máis placenteiro posible. A informática é do que ninguén se lembra cando está funcionando ben.
“Poder utilizar a calidade dos nosos profesionais suporía un aforro económico e un uso máis responsable dos recursos públicos”
Vostede como enxeñeira Informática trata a diario coa IA. Pero, cando a descubriu?
Cando estaba na carreira, había un profesor que dicía que a intelixencia artificial nin era intelixente nin era artificial. Queria facernos reflexionar sobre que é o concepto de intelixencia que entendemos e o perigo que hai cando esa palabra teña outro significado para outra parte da sociedade. É unha frase que a levo conmigo tanto na docencia como na investigación.
Parece que se non estás na roda da IA, quedas atrás.
Fai falta moita concienciación. Lémbrame moito ao momento no que chegaron as redes sociais, tamén parecía que se non estabas nunha rede social, non eras ningúen. É certo que foi e segue sendo unha ferramenta de comunicación indispensable, que xa non imaxinamos probablemente o mundo sen redes sociais, pero tamén a día de hoxe penso que somos moito máis conscientes do que son e do que significa e se paga a pena non estar todo o tempo enganchado e estar exposto aos malos usos. Dame a sensación de que estamos nun momento parecido. Eu penso que paga a pena facer ese esforzo adicional e esa divulgación e estar atentos neses primeros usos para potenciar máis cousas e evitar outras.
Gracias á Aesia, a IA estará máis presente que nunca na Coruña.
Desde logo. Unha das miñas primeiras cousas que teño na axenda é que hai que tender esa ponte entre a Aesia e a UDC. Queremos ver que se está facendo na Aesia e como na UDC iso nos pode axudar a explorar na práctica ou a divulgar entre o estudiantado.