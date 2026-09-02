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A Coruña

La niebla obliga a desviar varios vuelos en Alvedro

Un avión tuvo que aterrizar en Vigo y otro regresó a Madrid

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
02/09/2026 09:50
Niebla matinal en el área de A Coruña
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La densa niebla con la que amaneció este miércoles, 2 de septiembre, obligó a desviar varios vuelos en el aeropuerto de Alvedro, además de cancelar una salida, según los datos de Infovuelos de Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea).

Dos vuelos desviados en A Coruña por la niebla

Más información

En concreto, el avión de Vueling que debería haber aterrizado en A Coruña procedente de Barcelona sobre las ocho menos cinco de la mañana tuvo que ser desviado al aeropuerto de Vigo, mientras que poco más tarde se decidía el regreso a Madrid del vuelo de Air Europa que tenía que haber llegado al aeródromo herculino a las 08.35, lo mismo que le ocurrió al Iberia procedente también del Adolfo Suárez.

Además, la compañía Iberia tuvo que cancelar también la salida del avión que tenía que haber iniciado su viaje de A Coruña a Madrid a las 8.35 horas.

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