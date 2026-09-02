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A Coruña

La manipulación de las señales semafóricas ante incidencias de tráfico cayó un 18% el año pasado

Abel Peña
Abel Peña
02/09/2026 05:00
Un agente observa las pantallas en la sala del CiMob
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El tráfico en la ciudad de A Coruña se controla desde un lugar ubicado en la estación de autobuses: el Cimob (Centro Integral de Mobilidade) de la Policía Local. La mayoría de las cámaras que observan las calles en la ciudad tienen aquí sus monitores, que los agentes municipales de tráfico observan atentamente las 24 horas. Sobre todo en horas punta y cuando hay acontecimientos especiales. Es entonces cuando manipulan los ciclos semafóricos para ganar un segundo aquí y otro allá. El año pasado lo hicieron casi 7.000 veces pero, por mucho que parezca, es un 18% menos que en 2024, lo que puede entenderse como una prueba de que el tráfico de A Coruña tiende a congestionarse cada vez menos. 

No se puede modificar el ciclo semafórico sin provocar un efecto onda en el resto de los cruces, de manera que el forzamiento, como se conoce a esta maniobra, no se emplea más que en casos muy puntuales, durante las horas con más complicaciones. Por supuesto, la mayor parte de los atascos se producen en lugares muy concretos, como la glorieta del Pavo Real o la avenida del Puerto, que soportan la mayor parte del tráfico de salida y entrada de la ciudad, sin contar con Modesta Goicouría, que canaliza gran parte del tráfico proveniente del Paseo Marítimo hasta Juan Canalejo. 

Otro de los lugares más complicados de gestionar es la plaza de Pontevedra, puesto que recibe el tráfico proveniente de Juana de Vega, de San Andrés y de gran parte del Paseo Marítimo. Pero también es uno de los puntos más señalizados: cinco semáforos se encuentran a escasos metros los unos de los otros. 

Modernización

En los últimos tiempos se ha invertido una gran cantidad de dinero proveniente de fondos europeos en modernizar el Cimob. Algunas cámaras, de hecho, están dotadas con Inteligencia Artificial (IA) lo que les permite diferenciar entre tráfico rodado (y dentro de este, camiones y turismos, por ejemplo) y transeúntes

También les permite sancionar desde la silla de la sala con cámaras que leen las matrículas de los coches, lo que quizá es la función menos apreciada por los conductores, a los que también informaron en tiempo real con 189 mensajes en de algunos de los 225 incidentes que afectaron al tráfico rodado en 2025. 

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