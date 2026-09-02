Ines Rey, durante la rueda de prensa de hoy Cedida

La alcaldesa, Inés Rey, explicó esta mañana por qué no acudirá a la concentración convocada esta tarde a las ocho en María Pita por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) en solidaridad con la ciudad de Ceuta, que lleva un mes soportando la ocupación de miles de inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos. Rey, que es vicepresidenta de este organismo, denunció que "el PP lleva utilizando la FEMP desde el inicio de este mandato como un instrumento al servicio de Génova. Algo que no había pasado nunca, ni bajo la presidencia de presidentes populares, como Rita Barberá".

"Ahora Génova ha decidido que quiere instrumentalizar la FEMP", explica. Es así como se explicaría que la presidenta de este organismo, María José García-Pelayo, avisaba que se trasladaba a Ceuta para trasladar la solidaridad de los ayuntamiento. "A eso me uno, pero se ha arrogado facultades que no le corresponden", en referencia a la convocatoria de la concentración, que tacha de "unilateral" o ceder un puesto en el Comité de las Regiones al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas o la celebración de una junta de gobierno en Ceuta.

Estas cuestiones, critica Rey, se deciden de forma plural, en junta de gobierno "con lealtad institucional y unanimidad". "No se engañen, no es una concentración a favor de Ceuta. Es una concentración partidista, que va a utilizar la derecha, ultra y la otra derecha, para otros intereses que no son los de los ceutíes", denunció la regidora coruñesa.