Hydn | “Sempre fas música no idioma no que pensas, a música é outro idioma no que comunicarse”
A artista galega, que xa prepara o seu primeiro álbum para o vindeiro ano, estrea no Recorda Fest unha nova etapa, abrindo a segunda xornada do festival o sábado
Esta fin de semana, o Recorda Fest volverá encher de música o peirao de Batería. A artista encargada de abrir a xornada do sábado 5 de setembro (15.30 horas) é a artista galega Hydn, que disporá no escenario a estrea da “nova etapa” do seu show.
“Cada vez achégome máis ao tipo de directo que quero ter”, apunta a cantante, que agarda que ao público “lle sorprenda e lle guste” esta nova proposta. “Eu teño moitísimas ganas”, asegura, engadindo que ese directo ao que aspira prefire non desvelalo de todo: “A min sempre me gusta ir a máis, pero tamén me gusta centrarme no que estou facendo agora, pero si que vai ser bastante impactante, esperemos que para ben”, comenta cun sorriso.
De cara a este novo mes de setembro, a artista adianta que está preparando e dando os primeiros pasos desta “nova etapa”. Sacará unha mixtape este mes, mentres prepara o seu primeiro álbum. A idea é telo listo “para o ano que vén, xa temos varias demos, estamos traballando nel, hai que facelo un pouquiño con calma para que quede como queremos”.
Carreira e galego
Viaxando no tempo, podería dicirse que o soño de Hydn era precisamente o que está a facer na actualidade. “Dende pequena eu sempre quixen ser cantante e facer videoclips” comenta entre risas, mentres rememora o seu camiño: “Acabei estudando produción audiovisual, son produtora audiovisual e a día de hoxe estou sendo cantante e facendo videoclips, como quería de pequena”.
Aínda que antes de Hydn houbo outros proxectos, sempre tivo clara unha cousa: “Eu quero ser unha diva, unha pop star” e, nestes últimos anos, “fun probando, vendo onde me ía sentindo máis cómoda e onde non, paréceme súperimportante, sobre todo para min, que me gustan tantísimos xéneros”. E non é un dicir: “Un dos meus grupos favoritos é deathcore sinfónico, Shadow of Intent, pero despois escoito tamén o pop máis chicle que te poidas botar á cara, gústame a música, é po que pasa, e desfruto moitísimo de escoitar todo tipo de música”, explica.
Pero entre xéneros e evolucións, había unha cousa que estaba clara: o galego tiña que estar presente. “Ao final, cando fas música é na túa lingua, incluso si coñeces varias. A min o tema das linguas paréceme algo moi rico, sempre vas facer música no idioma no que pensas, te comunicas, falas, porque, ao final, a música é outro idioma no que comunicarse”, afirma.
Aínda que o bum da música en galego cada vez atinxe a máis xéneros, Hydn ten claro que hai que facer unha reflexión: “Hai moitos homes e boto de menos ás mulleres, tanto no urbano como noutros xéneros, porque aínda que hai un bum na industria musical en galego, seguimos sendo moi poucas artistas, pero pouco a pouco irán chegando, como digo eu sempre”.