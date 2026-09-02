Hace 25 años | Mil niños coruñeses se reúnen en el Palacio de Deportes para decirle adiós al verano

Niños participantes en la fiesta de final del verano en A Coruña en 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años mil niños se reunían en el Palacio de Deportes para decirle adiós al verano con una gran fiesta. En 1976, hace 50 años, aparecía cerca de un pozo de As Lagoas el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición, mientras que en 1951, hace 75 años, se construía en Bastiagueiro (Oleiros) una casa de reposo dedicada a obreros. Hace 100, en 1926, se inauguraba una barriada de chalets creada frente al Sanatorio de Oza.

Hace 25 años | Mil niños se reúnen en el Palacio de Deportes para decirle adiós al verano

Hay adioses que destrozan el alma y otros más llevaderos. A uno de estos se apuntaron casi mil niños de entre cinco y 14 años, que celebraron el final de las actividades municipales del verano en las que habían participado. El Palacio de los Deportes parecía un circuito de decatlón, porque en cada rincón había una diversión diferente. Una discoteca móvil con piratas les hizo mover el esqueleto, mientras otros se tiraban por un tobogán gigante o miraban a los malabaristas. Hasta hubo un circuito de motos, hinchables donde botar, talleres de globoflexia y de chapas para hacer pins y una pista de obstáculos.

En el mercado de Monte Alto también hubo jolgorio. Una campeonato de ajedrez reunió a muchas parejas.

Portada de El Ideal Gallego del 2 de septiembre de 2001

Hace 50 años | Aparece el cadáver de un hombre en un pozo cerca de Las Lagoas

El cadáver de un hombre en muy avanzado estado de descomposición fue descubierto alrededor de las cuatro de la tarde en un pozo situado en las inmediaciones de la cetaria existente cerca de Las Lagoas. El macabro hallazgo lo realizó el dueño de la cetaria, quien dio aviso, seguidamente, a la Jefatura Superior de Policía. El pozo es de unos dos metros y medio de profundidad y, prácticamente, está seco. Personado el Juzgado de Instrucción de Guardia e inspectores de la BIC, fue ordenado el levantamiento del cadáver y su traslado al cementerio con el fin de practicarle la autopsia y averiguar las causas de su muerte. No presenta señales de violencia por lo que se cree que falleció casualmente al caer en el pozo, el cual está al ras del suelo.

Portada de El Ideal Gallego del 2 de septiembre de 1976

Hace 75 años | Una casa de reposo para obreros en la localidad de Bastiagueiro

Quien más quien menos piensa en lo que necesitaría una temporada por pequeña que fuese de reposo absoluto. Retiro a un lugar apartado del campo. Contemplación de la naturaleza. Elevación del espíritu a regiones más altas. Recuperación, en fin, de energías físicas y espirituales para la dura tarea de bregar en esta vida. No son muchos los que pueden permitiese este lujo. Para los que no disponen de medios económicos eso es más difícil. Algunas empresas han dedicado algunos fondos para procurarlo a aquellos de sus obreros y empleados que lo han solicitado. De esta forma arrendando un Hotel en la Playa de Santa Cristina, en épocas en que no hay veraneantes, han logrado llegar a dar hasta dieciocho tandas de ejercicios espirituales.

Portada de El Ideal Gallego del 2 de septiembre de 1951

Hace 100 años | Inaugurada una barriada de chalets frente al Sanatorio de Oza

Con gran solemnidad se inauguró una barriada de chalets frente al Sanatorio de Oza y en la finca propiedad de don Ángel Durán. Las edificaciones son cuatro y ocupan los solares números 11, 13, 14 y 23.Están completamente terminados todos a excepción del 14. Tienen todos los chalets al frente una amplia terraza cubierta por emparrado. La superficie cubierta de cada uno es de setenta metros cuadrados y la parte destinada a jardín es de 360 metros cuadrados. Están los chalets muy bien emplazados y tienen hermosas vistas y servicio de tranvías. Su construcción es de materiales sólidos y modernos, y tienen luz y agua. En cuanto a los precios de las nuevas viviendas, valen la primera en venta 42.000 pesetas y 32.000 la segunda.

Portada de El Ideal Gallego del 2 de septiembre de 1926