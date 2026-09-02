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A Coruña

El sorteo de la ONCE deja 70.000 euros en A Coruña

El premio se repartió desde la plaza de Lugo

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
02/09/2026 09:58
Personas paseando por la plaza de Lugo
Personas paseando por la plaza de Lugo
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El Cupón Diario de la ONCE ha repartido en A Coruña 70.000 euros, en dos cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del martes 1 de septiembre.

El Cupón Diario de la ONCE deja 105.000 euros en A Coruña

Más información

Magdalena Lama Rodríguez es la vendedora de la ONCE que ha repartido estos 70.000 euros en A Coruña desde su punto de venta, situado en la plaza de Lugo, número 17 (Mercado de Abastos).

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

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