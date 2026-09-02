El botín que se llevó Leticia Sabater de A Coruña
Han pasado los años desde su llegada al estrellato, pero su calado entre los fans sigue siendo alto
Leticia Sabater desbordó Novo Mesoiro el pasado domingo. Según las cuentas de la organización, fueron casi 5.000 los asistentes a una cita que estaba preparada para una carpa de entre 600 y 700 persona. Pero es que la catalana es una estrella intergeneracional. Desde los niños de 'Mucha marcha' a los tiktokers de hoy en día, es una referente reinventada con los años. Y claro, el cariño está ahí.
No solamente reptó, bailó, perreó y saltó por en el escenario del parque de Novo Mesoiro. También tuvo tiempo para atender a los incondicionales que aguardaron durante horas en primera línea para no perderse ni un detalle. Y también para hacer entrega de los regalos manufacturados que durante días crearon pensando en 'la Leti': dos dibujos y un anillo de piedra negra de los que ella precisamente ha presumido en las redes sociales.
De hecho, durante el show del pasado domingo, mostró públicamente los regalos cual trofeo de la Champions, y también quiso dar las gracias públicamente. Otras de las pancartas pedían que Sabater les sacara a bailar, algo que también cumplió.