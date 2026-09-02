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A Coruña

El botín que se llevó Leticia Sabater de A Coruña

Han pasado los años desde su llegada al estrellato, pero su calado entre los fans sigue siendo alto

Guillermo Parga
Guillermo Parga
02/09/2026 20:06
Regalo de una fan coruñesa a Leticia Sabater
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Leticia Sabater desbordó Novo Mesoiro el pasado domingo. Según las cuentas de la organización, fueron casi 5.000 los asistentes a una cita que estaba preparada para una carpa de entre 600 y 700 persona. Pero es que la catalana es una estrella intergeneracional. Desde los niños de 'Mucha marcha' a los tiktokers de hoy en día, es una referente reinventada con los años. Y claro, el cariño está ahí.

Anillo
Anillo de una fan de Novo Mesoiro

No solamente reptó, bailó, perreó y saltó por en el escenario del parque de Novo Mesoiro. También tuvo tiempo para atender a los incondicionales que aguardaron durante horas en primera línea para no perderse ni un detalle. Y también para hacer entrega de los regalos manufacturados que durante días crearon pensando en 'la Leti': dos dibujos y un anillo de piedra negra de los que ella precisamente ha presumido en las redes sociales.

Las primeras filas en la espera por Leticia Sabater el pasado domingo | carlota blanco

La salchipapa y la 'papa' de los jóvenes: cara y cruz en las fiestas de Novo Mesoiro

Más información

De hecho, durante el show del pasado domingo, mostró públicamente los regalos cual trofeo de la Champions, y también quiso dar las gracias públicamente. Otras de las pancartas pedían que Sabater les sacara a bailar, algo que también cumplió.

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