El botín que se llevó Leticia Sabater de A Coruña

Regalo de una fan coruñesa a Leticia Sabater

Leticia Sabater desbordó Novo Mesoiro el pasado domingo. Según las cuentas de la organización, fueron casi 5.000 los asistentes a una cita que estaba preparada para una carpa de entre 600 y 700 persona. Pero es que la catalana es una estrella intergeneracional. Desde los niños de 'Mucha marcha' a los tiktokers de hoy en día, es una referente reinventada con los años. Y claro, el cariño está ahí.

Anillo de una fan de Novo Mesoiro

No solamente reptó, bailó, perreó y saltó por en el escenario del parque de Novo Mesoiro. También tuvo tiempo para atender a los incondicionales que aguardaron durante horas en primera línea para no perderse ni un detalle. Y también para hacer entrega de los regalos manufacturados que durante días crearon pensando en 'la Leti': dos dibujos y un anillo de piedra negra de los que ella precisamente ha presumido en las redes sociales.

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De hecho, durante el show del pasado domingo, mostró públicamente los regalos cual trofeo de la Champions, y también quiso dar las gracias públicamente. Otras de las pancartas pedían que Sabater les sacara a bailar, algo que también cumplió.