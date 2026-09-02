El barrio de A Coruña que prepara su segundo fiestón del año

Edición del Carnaval de Verano 2026 Carlota Blanco

Ha pasado a engrosar Los Rosales la lista de barrios a los que se les queda corto un único fin de semana de fiestas. Al igual que sucede con Elviña Castro, Oza, Gaiteira y Os Castros como zona única o el Barrio de las Flores, el entorno de la plaza Elíptica pide más. De hecho, puede decirse que, casi, casi, las fiestas de barrio empiezan y terminan allí, con permiso de O Ventorrillo, que en octubre despedirá los festejos. Sin embargo, la segunda edición del Carnaval de Verano volverá a llevar este sábado la música, comida y el nulo sentido de la vergüenza a Los Rosales.

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Evidentemente, la experiencia piloto del pasado año resultó todo un incentivo para repetir, y todo se organizará bajo un esquema muy semejante. Vaya por delante que Los Rosales es una de las zonas de A Coruña en los que más intensamente se viven el Entroido coruñés, y de hecho presume de comparsa propia: la Tarde, Mal e Arrastro. Sin embargo, no hace falta ser un ingeniero del transformismo, ni tampoco un Mortadelo de turno para inventarse el outfit de este fin de semana. Basta con parecer lo más hortera, choqueiro y original posible.

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La programación del Carnaval de Verano garantiza la comunión y convivencia entre vecinos del barrio, ya que todo está pensado para disfrutarse en sociedad. Es el caso de la andaina solidaria, de 5,2 kilómetros, que comenzará a las 12.00 horas en la plaza Elíptica, para regresar aproximadamente una hora después al mismo punto. Es una forma de abrir boca para el programa posterior: sesión vermú con música en directo entre las 13.00 y las 15.00 horas, así como gran churrascada y comida popular de 15.00 a 18.00 horas. Son varias las opciones que se permiten y los precios que se ofrecen: 15 euros la ración doble de churrasco, 5 la empanada de atún o carne, 2,50 euros el criollo y 3 el choripán. Entre medias, de 17.00 a 18.00 horas, la sobremesa incluirá un concurso de disfraces.

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Hasta las 21.00 horas habrá un tardeo especial y diferentes actividades musicales y juegos para los más pequeños que completarán una intensa jornada en lo que lo más importante será pasarlo bien, y hacerlo de la forma más choqueira posible.

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El Carnaval de Verano es un tema recurrente en algunas poblaciones de Galicia, como es el caso de Fisterra, mientras que en otros barrios empiezan a proliferar iniciativas semejantes. El pasado domingo, en Novo Mesoiro, fueron numerosos los que desde otros barrios se acercaron para pasárselo en grande durante la tarde. Es decir, una especie de tardeo vecinal desenfadado en el que todos se lo pasan en grande. Y esa es precisamente la intención de la asociación vecinal de Los Rosales, organizadora del evento.

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Será también la fórmula elegida por los hosteleros de la calle San Juan el domingo 13, una fiesta que acostumbraba a cerrar el periodo estival y que en años precedentes tuvo que suspenderse.