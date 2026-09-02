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A Coruña

El Ayuntamiento aprueba reformar de la lágrima de San Roque sin el visto bueno de Patrimonio

La alcaldesa asegura que así se gana tiempo

Abel Peña
Abel Peña
02/09/2026 14:40
Lagrima san roque
La alcaldesa, ayer durante la rueda de prensa
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La Junta de Gobierno local se celebró hoy y en ella se aprobó la licitación de la reforma de la lágrima de San Roque, ese curioso edificio que se encuentra frente a la plaza de España, en la calle San Roque. Lo curioso es que se ha hecho sin el acostumbrado informe de Patrimonio de la Xunta

Conviene no olvidar que este curioso edificio racionalista, diseñado por Antonio Vicéns en 1955, está protegido y, por tanto, este organismo de la Xunta debe dar su visto bueno a cualquier reforma que se haga en él, para asegurarse de que cumple con todos los requisitos. Cuestionada al respecto, la alcaldesa recordó que este informe "no es preceptivo" y que ambos trámites se desarrollarán en "paralelo".  

De esta manera, explicó, se ganará tiempo. En cuanto a la posibilidad de que Patrimonio no diera el visto bueno, Rey la descartó: "No tengo ninguna duda de que lo hará, toda vez que está adaptada a las disposiciones legales y cuenta con la aprobación de la comisión Pepri". 

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Espacio TEU

Cuando concluya la reforma, cuyo presupuesto es de 570.000 euros (el plazo de la obra es d cinco meses) el edificio será un nuevo espacio TEU, una red de locales (faro de Oza, y bajos en Ribeira Sacra, Barrio de las Flores y la avenida de Glasgow) que el Ayuntamiento de A Coruña pone a disposición de la ciudadanía para una reunión, celebración, evento familiar, actividad formativa, social o cultural, etc. 

En la terraza se va a instalar jardineras, bancos y una pérgola con plantas trepadoras para que ofrezca sombra en meses cálidos. En el bajo habrá tres zonas diferencias: una de trabajo, un área infantil y de juegos y una sala de reuniones.  

A Coruña convertirá la lágrima de San Roque en un espacio multiusos

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