Cierran el túnel de María Pita por reparaciones en el techo

Policía Local monta guardia a la entrada del túnel de Atochas Cedida

La Policía Local acaba de cortar el túnel de María Pita en dirección salida de la ciudad para que se puedan llevar a cabo obras de reparación del techo. La circulación se mantiene en sentido entrada. Se ignora cuánto durará el corte.

Las obras se deben a daños causados por vehículos que ignoran el galibo, de poco más de tres metros de alto en esa sección. A pesar de que está fuertemente señalizada, los que desconocen el túnel lo siguen muchas veces guiados por el GPS, en vez de desviarse por el ramal de As Ánimas.