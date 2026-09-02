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A Coruña

Cierran el túnel de María Pita por reparaciones en el techo

Abel Peña
Abel Peña
02/09/2026 11:12
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Policía Local monta guardia a la entrada del túnel de Atochas
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La Policía Local acaba de cortar el túnel de María Pita en dirección salida de la ciudad para que se puedan llevar a cabo obras de reparación del techo. La circulación se mantiene en sentido entrada. Se ignora cuánto durará el corte.

Las obras se deben a daños causados por vehículos que ignoran el galibo, de poco más de tres metros de alto en esa sección. A pesar de que está fuertemente señalizada, los que desconocen el túnel lo siguen muchas veces guiados por el GPS, en vez de desviarse por el ramal de As Ánimas.

Un camión se atasca en el túnel de Atochas por exceso de gálibo

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