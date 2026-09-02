Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Manifestación por Ceuta
A Coruña

Cerca de 12.000 personas se concentran en María Pita para apoyar a Ceuta: "É española e temos que defendela"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, encabeza la protesta

Fran MoarJorge Riveiro
Fran Moar y Jorge Riveiro
02/09/2026 20:48

Unas doce mil personas, según estimaciones de la Policía Local,  se concentraron esta tarde en la plaza de María Pita para apoyar a la ciudad de Ceuta. Entre los presentes, como estaba previsto, se encontró el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (que no dudó en compartir su opinión, al expresar que "Ceuta é española e temos que defendela"), y el exalcalde coruñés Francisco Vázquez. El conselleiro Diego Calvo y la exconselleira Beatriz Mato, así como el candidato popular a la Alcaldía, Miguel Lorenzo, fueron otros de los asistentes.

Durante la movilización, convocada para las ocho de la tarde aunque mucha gente ya se encontraba en la plaza bastante antes, se corearon consignas como "Pedro Sánchez, dimisión"; "Pedro Sánchez, hijo de fruta"; "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende"; "Pedro Sánchez, a prisión"; o "Queremos elecciones". "Alcaldesa, ¿dónde estás?", gritaron también los presentes delante del balcón donde Inés Rey, del PSOE, dio inicio a las fiestas hace poco más de un mes: "No se engañen, no esa una concentración a favor de Ceuta", había declarado horas antes.

Ines Rey

Inés Rey: "No se engañen, no es una concentración a favor de Ceuta"

Más información

Rueda también quiso dejar esta tarde un mensaje. El presidente gallego aseguró así que "a concentración fala por si sola". "A praza está chea. Quenes interpretan isto como un debate ideolóxico equivócanse. Ceuta é española, e temos que saber defendela", añadió. De este modo, demandó "defender un anaco do noso territorio" y comentó que esta clase de concentraciones deben servir "como toque de atención".

“Ha sido un acto ejemplar, tanto por la asistencia que llenó la plaza como muy pocas veces, como por la actitud de la gente”, se felicitó el exalcalde Francisco Vázquez, que al inicio de la concentración fue saludado por un amplio grupo de antiguas cigarreras de la desaparecida Fábrica de Tabacos de A Palloza. “Un día para la historia local, que refleja la voz de la mayoría, identificada con lo que hoy representa Ceuta, que es la solidaridad y el compromiso con España”, añadió el también exdiputado en el Congreso, que acudió al acto con familiares, a los pies de la estatua de la heroína María Pita, desde donde siguió el acto.

Además de las consignas en defensa de la ciudad autónoma, lo cierto es que hubo otra figura que concentró las críticas de las miles de personas: el presidente del Gobierno. Recibió críticas, pidieron prisión para él e, incluso, demandaron que convoque elecciones. Por su parte, otros se acordaron de la alcaldesa, que no estuvo presente en el acto.

Rueda y el resto de políticos, frente a la concentración de María Pita
Rueda y el resto de políticos, frente a la concentración de María Pita
Javier Alborés

Esta concentración forma parte del conjunto de movilizaciones  convocadas en todas las ciudades españolas por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) para mostrar rechazo a los graves hechos que se han sucedido desde finales del pasado en la ciudad autónoma, en la que todavía permanecen miles de inmigrantes tras haber saltado la valla fronteriza con Marruecos. Desde entonces, los ceutíes soportan toda clase de incomodidades e inseguridad, mientras que la situación se deteriora y los ánimos se caldean.

Te puede interesar

A nova vicerreitora de Estratexia Dixital e Intelixencia Artificial, Laura Castro Souto

Laura Castro, vicerreitora da UDC | “Hai que tender esa ponte entre a Aesia e a Universidade da Coruña”
Dani Sánchez
Asistentes a la manifestación con motivo del Día de Ceuta, convocada este miércoles ante todos los ayuntamientos de España

Miles de personas se manifiestan en Ceuta en defensa de la ciudad por la crisis migratoria
EFE
Regalo de una fan coruñesa a Leticia Sabater

El botín que se llevó Leticia Sabater de A Coruña
Guillermo Parga
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, reacciona durante una reunión con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, este miércoles en Caracas (Venezuela). Venezuela firmó acuerdos petroleros con la empresa estadounidense Chevron y la italiana Eni en presencia de Rodríguez y de Wright quien visita Caracas

Estados Unidos prevé que la producción petrolera de Venezuela aumente un 50% con los acuerdos
EFE