Cerca de 12.000 personas se concentran en María Pita para apoyar a Ceuta: "É española e temos que defendela"

Unas doce mil personas, según estimaciones de la Policía Local, se concentraron esta tarde en la plaza de María Pita para apoyar a la ciudad de Ceuta. Entre los presentes, como estaba previsto, se encontró el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (que no dudó en compartir su opinión, al expresar que "Ceuta é española e temos que defendela"), y el exalcalde coruñés Francisco Vázquez. El conselleiro Diego Calvo y la exconselleira Beatriz Mato, así como el candidato popular a la Alcaldía, Miguel Lorenzo, fueron otros de los asistentes.

Durante la movilización, convocada para las ocho de la tarde aunque mucha gente ya se encontraba en la plaza bastante antes, se corearon consignas como "Pedro Sánchez, dimisión"; "Pedro Sánchez, hijo de fruta"; "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende"; "Pedro Sánchez, a prisión"; o "Queremos elecciones". "Alcaldesa, ¿dónde estás?", gritaron también los presentes delante del balcón donde Inés Rey, del PSOE, dio inicio a las fiestas hace poco más de un mes: "No se engañen, no esa una concentración a favor de Ceuta", había declarado horas antes.

Inés Rey: "No se engañen, no es una concentración a favor de Ceuta" Más información

Rueda también quiso dejar esta tarde un mensaje. El presidente gallego aseguró así que "a concentración fala por si sola". "A praza está chea. Quenes interpretan isto como un debate ideolóxico equivócanse. Ceuta é española, e temos que saber defendela", añadió. De este modo, demandó "defender un anaco do noso territorio" y comentó que esta clase de concentraciones deben servir "como toque de atención".

“Ha sido un acto ejemplar, tanto por la asistencia que llenó la plaza como muy pocas veces, como por la actitud de la gente”, se felicitó el exalcalde Francisco Vázquez, que al inicio de la concentración fue saludado por un amplio grupo de antiguas cigarreras de la desaparecida Fábrica de Tabacos de A Palloza. “Un día para la historia local, que refleja la voz de la mayoría, identificada con lo que hoy representa Ceuta, que es la solidaridad y el compromiso con España”, añadió el también exdiputado en el Congreso, que acudió al acto con familiares, a los pies de la estatua de la heroína María Pita, desde donde siguió el acto.

Además de las consignas en defensa de la ciudad autónoma, lo cierto es que hubo otra figura que concentró las críticas de las miles de personas: el presidente del Gobierno. Recibió críticas, pidieron prisión para él e, incluso, demandaron que convoque elecciones. Por su parte, otros se acordaron de la alcaldesa, que no estuvo presente en el acto.

Rueda y el resto de políticos, frente a la concentración de María Pita Javier Alborés

Esta concentración forma parte del conjunto de movilizaciones convocadas en todas las ciudades españolas por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) para mostrar rechazo a los graves hechos que se han sucedido desde finales del pasado en la ciudad autónoma, en la que todavía permanecen miles de inmigrantes tras haber saltado la valla fronteriza con Marruecos. Desde entonces, los ceutíes soportan toda clase de incomodidades e inseguridad, mientras que la situación se deteriora y los ánimos se caldean.