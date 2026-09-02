Alfonso Rueda y Francisco Vázquez acudirán hoy a María Pita a la concentración en apoyo de Ceuta

Alfonso Rueda y Francisco Vázquez El Ideal Gallego

Esta tarde, a las ocho, la plaza de María Pita acogerá una concentración en protesta por lo ocurrido en Ceuta, donde permanecen miles de inmigrantes irregulares tras haber saltado la valla a finales de julio. Desde entonces, los ceutíes han soportado toda clase de incomodidades e inseguridad, y la situación se ha ido deteriorando al tiempo que los ánimos se caldean. Para muchos, urge tomar una decisión. Por eso la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado concentraciones en todas las ciudades españolas para mostrar solidaridad.

A la de A Coruña está previsto que acudan varias importantes personalidades, entre ellas el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, o el exalcalde Francisco Vázquez.

Por su parte, el portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, ofreció ayer una rueda de prensa en la que animó a todos los coruñeses a acudir hoy a la concentración ante lo que calificó de una “invasión”.

“La defensa de la soberanía española de Ceuta y Melilla debe situarse por encima de cualquier diferencia política o partidista. La integridad territorial de España no es cuestionable ni negociable”, sentenció. Lorenzo opina que la defensa de Ceuta y Melilla, de la soberanía española y derechos y libertades de los españoles debe situarse por encima de cualquier diferencia política o partidista.

Sin embargo, hay grupos que opinan lo contrario y consideran que lo ocurrido en Ceuta no es una invasión: la Coordinadora da Mocidade Socialista ha convocado una contramanifestación a la misma hora en el Obelisco alegando que los partidos de “ultradereita” y los “fascistas” “están empregando o que sucede en Ceuta para expandir o supremacismo e os ataques racistas”. Tampoco el PSOE apoya estas concentraciones, pues entiende que están convocadas contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Pero no es simplemente una cuestión política. Hay ciudadanos particulares que también están movilizándose y movilizando a otros, preocupados por la situación. Un ejemplo de ello es Silvia Suárez, coruñesa residente en Ceuta que abandonó la ciudad autónoma con su familia cuando la avalancha humana atravesó la frontera de forma ilegal y que todavía no ha regresado.

La información que recibe de sus vecinos tampoco invita a hacerlo. Agresiones, allanamientos, violaciones y altercados constantes, según relató hace unos días a El Ideal Gallego. Los vecinos han comenzado a reaccionar violentamente, quemando chabolas y dificultando la entrega de la ayuda humanitaria, en un esfuerzo por obligar a los inmigrantes a abandonar su ciudad. “La respuesta de las autoridades ha sido nula porque todo lo estaba pasando se venía venir”, denuncia. Y los ceutíes “lo llevan fatal, con un desgaste psicológico muy grande, y yo también porque mi casa está allí y tenemos un piso en propiedad”.

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Suárez siente que en A Coruña no se le está dando la importancia que merece a lo que ocurre en Ceuta. “Parece que les importa más lo de Trump y Venezuela”, se queja. Por eso invita a todo el mundo a acudir a la plaza de María Pita hoy miércoles, Día de Ceuta.