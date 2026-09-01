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A Coruña

Un expresidente de la Xunta propone unir las áreas de Ferrol, A Coruña y Bergantiños

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
01/09/2026 19:56
Fernando González Laxe, ante el Palacio de la Ópera
Fernando González Laxe, ante el Palacio de la Ópera
Patricia G. Fraga
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El nuevo curso político comienza con multitud de incertidumbres a muchos niveles. Pero la incertidumbre también es un buen terreno de cultivo para proponer nuevas oportunidades. El expresidente de la Xunta de Galicia y catedrático emérito de Economía Aplicada de la UDC, Fernando González Laxe, defendió este martes ante los micrófonos de la Cadena Ser una mayor coordinación de los territorios de A Coruña, Ferrolterra y Bergantiños para configurar una gran área económica.

“Seríamos 700.000 habitantes”, aseguraba el expresidente González Laxe, que explica que esta unión permitiría al territorio competir por inversiones e introducirse en nuevos sectores estratégicos. “Las áreas de Ferrol, Coruña y Bergantiños, si se unen, si se coordinan, si cooperan dentro de una cohesión y una competencia, serán mucho más fuertes”, aseguraba en la entrevista radiofónica, al tiempo que apelaba a dejar de lado los localismos exarcebados de “determinados ayuntamientos”.

Fernando González Laxe, ante el Palacio de la Ópera

Fernando González Laxe | “La de político es la profesión más bonita que hay; cinco casos no pueden tapar todo el trabajo”

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Y como ejemplo de las contrapartidas positivas, González Laxe menta el desembarco de la nueva planta de coches eléctricos en Ferrol, la cual asegura que tendrá un “efecto reflejo” en Coruña, ya que asegura que las inversiones localizadas también tienen su impacto en las áreas colindantes. González Laxe llama a tener en cuenta sectores como el agroalimentario, la sanidad o la inteligencia artificial en esta conjunción territorial.

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