Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Más de 20.000 personas pasarán este fin de semana por el puerto de A Coruña para el Recorda Fest

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
01/09/2026 17:11
Un momento de la visita institucional al recinto del puerto que acogerá el Recorda Fest 2026
Un momento de la visita institucional al recinto del puerto que acogerá el Recorda Fest 2026
Javier Alborés
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El Recorda Fest comienza la cuenta atrás para su cuarta edición con novedades y una previsión a la altura: “Esperamos este fin de semana más de 20.000 personas y estamos deseando ya abrir las puertas el viernes”, aseguraba ayer Olga Lamas, directora del Recorda Fest, durante una visita institucional al recinto que acogerá este viernes y sábado el festival.

La directora del Recorda Fest, Olga Lamas

Olga Lamas, directora del Recorda Fest | “En A Coruña el público responde bien durante todo el año”

Más información

Lo hacía acompañada del edil de Cultura, Gonzalo Castro, y del comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román. “O Recorda é hoxe un dos festivais que máis público atrae de fóra da cidade, iso supón un impacto moi importante para a hostalaría, o comercio e a actividade económica local”, aseguraba Castro, a lo que Gómez añadía que citas como esta demuestran “a capacidade que teñen os festivais para mobilizar visitantes, xerar consumo e dinamizar diversos sectores”.

La cartelería del Recorda Fest ya luce en el puerto de A Coruña

Cuenta atrás para el Recorda Fest, que ya empieza a tomar el puerto de A Coruña

Más información

El festival dará comienzo este viernes con actuaciones como las de Cali y El Dandee, Juan Magán, La M.O.D.A., Sidecars, Mafalda Cardenal y Pavlenha, a las que se sumará una de las novedades de este año, las 'Recorda Sessions', con la participación de Raúl, Natalia, Selena, Ella Baila Sola, Fran Perea y David Civera. El sábado será el turno para Hombres G, Marlon, Taburete, Galician Army, Hey Kid, Hydn, Inazio, Álvaro de Luna y una sesión especial del evento Modo Perreo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El incidente se produjo en el restaurante Tropicaña

Una hostelera de Orro recibe amenazas de muerte cuando reclamaba el pago de un banquete
Fran Moar
Un momento de la visita institucional al recinto del puerto que acogerá el Recorda Fest 2026

Más de 20.000 personas pasarán este fin de semana por el puerto de A Coruña para el Recorda Fest
Redacción
Las primeras filas en la espera por Leticia Sabater el pasado domingo | carlota blanco

La salchipapa y la 'papa' de los jóvenes: cara y cruz en las fiestas de Novo Mesoiro
Guillermo Parga
El accidente tuvo lugar en la AC-214

Un camión cargado de tierra vuelca en la vía principal de Pravio
Fran Moar