Más de 20.000 personas pasarán este fin de semana por el puerto de A Coruña para el Recorda Fest

Un momento de la visita institucional al recinto del puerto que acogerá el Recorda Fest 2026 Javier Alborés

El Recorda Fest comienza la cuenta atrás para su cuarta edición con novedades y una previsión a la altura: “Esperamos este fin de semana más de 20.000 personas y estamos deseando ya abrir las puertas el viernes”, aseguraba ayer Olga Lamas, directora del Recorda Fest, durante una visita institucional al recinto que acogerá este viernes y sábado el festival.

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Lo hacía acompañada del edil de Cultura, Gonzalo Castro, y del comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román. “O Recorda é hoxe un dos festivais que máis público atrae de fóra da cidade, iso supón un impacto moi importante para a hostalaría, o comercio e a actividade económica local”, aseguraba Castro, a lo que Gómez añadía que citas como esta demuestran “a capacidade que teñen os festivais para mobilizar visitantes, xerar consumo e dinamizar diversos sectores”.

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El festival dará comienzo este viernes con actuaciones como las de Cali y El Dandee, Juan Magán, La M.O.D.A., Sidecars, Mafalda Cardenal y Pavlenha, a las que se sumará una de las novedades de este año, las 'Recorda Sessions', con la participación de Raúl, Natalia, Selena, Ella Baila Sola, Fran Perea y David Civera. El sábado será el turno para Hombres G, Marlon, Taburete, Galician Army, Hey Kid, Hydn, Inazio, Álvaro de Luna y una sesión especial del evento Modo Perreo.