Los usuarios del Eje Atlántico vuelven a la rutina sin billetes de tren para la próxima semana

Viajeros caminan sobre un andén de la estación provisional de tren de A Coruña Patricia G. Fraga

Que la demanda de plazas de tren desborda la oferta en el Eje Atlántico no es ninguna novedad. Prueba de su gran demanda es la rapidez con la que se agotan los asientos disponibles nada más ponerse a la venta. En periodo lectivo, resulta casi misión imposible poder hacerse con un billete en las horas más demandadas. Los usuarios ya han aprendido a planificarse y, así, que su único disgusto diario sea solo el ligero retraso que pueda llevar su tren. No obstante, ya inaugurado el mes de septiembre y a falta de menos de una semana para el inicio de la universidad, Renfe todavía no ha puesto a la venta ninguno de sus servicios en las líneas hacia Vigo, Ourense o Ferrol.

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En total, se suprimen de la oferta comercial de la operadora pública un total de 22 servicios entre la urbe herculina y la olívica, nueve hacia la ciudad de As Burgas y cinco hacia la ferrolana. Con destino Ourense –y también hacia Santiago–, la operadora sí permite adquirir los convoyes hacia Madrid. Si bien este proceso logístico forma parte de un nuevo plan de Renfe en el corredor (e indicaron que se pondrán a la venta “en breve”), esta problemática provoca que cada vez aumente más el malestar entre los usuarios. Y es que, entre A Coruña y Vigo (sobre todo), el tráfico ferroviario es tan importante que para muchos trabajadores y estudiantes gallegos es su primer medio de transporte. De hecho, en 2024, el corredor de Media Distancia que recorre estas dos ciudades –y que tiene paradas intermedias en Santiago, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra y Vigo– fue el más utilizado de toda España, por delante de conexiones dentro de la Comunidad de Madrid, País Vasco o Cataluña, entre otras regiones españolas.

Antelación

Esta falta de previsión, que tal y como recuerdan desde la Plataforma de Usuarios de Media Distancia de Galicia, “es bastante habitual que cuando tienen que hacer modificaciones lo dejen para el último momento”, confronta con la directriz europea. El pasado mes de mayo, Bruselas presentaba una reforma para simplificar los billetes de tren y poder planificar los viajes con más tiempo. En el texto, se planteaba a las compañías la norma de poner a la venta los billetes con un mínimo de cinco meses de antelación.

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No obstante, a día de hoy no existe una obligación legal de venta anticipada, por lo que la operadora pública puede realizar este tipo de modificaciones y, de forma momentánea, suprimir ciertos servicios. En el caso de los viajeros que deseen ir a Madrid, tan solo pueden hacerlo hasta mediados de diciembre, ya que la oferta de la operadora no permite adquirir billetes para más adelante. En el caso de la Media Distancia, todavía es menor la antelación. “Debería de tenerse un poco más de consideración a los viajeros”, explican desde la plataforma de usuarios, quienes consideran que es “otro escollo más a un funcionamiento normalizado del servicio”.

Previsiblemente, a partir del próximo día 10, las dos principales ciudades de Galicia podrán conectarse mediante un tren de la serie 106 (actuales AVE). En total, el nuevo material rodante prestará servicio desde Vigo a primera hora de la mañana, y desde A Coruña, a última hora de la tarde. Su presencia en el corredor se complementará con los habituales convoyes de la serie 121, para los que Renfe anunció más dobles composiciones (dos trenes unidos) diarios siempre que la demanda lo requiera a partir de este septiembre.