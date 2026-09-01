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A Coruña

Los empresarios de un barrio de A Coruña dan gracias por las fiestas, pero piden dinero público

La actuación de Ramón Viñas 'Mon', empresario y mecenas de los festejos, permitió vaciar los almacenes; sin embargo, creen que debe solicitar una financiación de las instituciones

Guillermo Parga
Guillermo Parga
01/09/2026 18:04
Los vecinos de Novo Mesoiro han convertido en tradición la mejillonada de apertura de las fiestas, una especie de oda a los hosteleros del barrio, y también un reconocimiento de estos hacia los habituales.
Los vecinos de Novo Mesoiro han convertido en tradición la mejillonada de apertura de las fiestas, una especie de oda a los hosteleros del barrio.
Carlota Blanco
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Las fiestas de Novo Mesoiro vaciaron los almacenes de la hostelería, e incluso las máquinas de tabaco se quedaron sin existencia. Algo inaudito y que no había sucedido hasta la fecha. Ni siquiera con la masiva actuación de Café Quijano en 2023.

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Es otro de los milagros de Leticia Sabater y su actuación del domingo, aunque lo mejor de todo es que fue un constante chorreo de gente desde el miércoles. “Como empresario del barrio estoy muy agradecido a Mon, organizador de los dos últimos años, por haber arriesgado, y sinceramente espero que le haya ido muy, muy, muy bien. Todos queremos tener fiestas, ya no sólo los empresarios, que mejoramos la caja esos días. Como vecinos creas vínculos, conoces gente y los pequeños crean disfrutan”, dice la propiedad de Mi Barrio.

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Sin embargo, en ese agradecimiento donde se pide otro giro: la vuelta al dinero público para pagar las fiestas. “Puede que el método del Ayuntamiento no sea el mejor método, pero se puede pedir la pasta, que es nuestra, de cada vecino de Novo Mesoiro, y seguir peleando igual por un modelo mejor”, explica.

La churrascada popular de las Fiestas de Novo Mesoiro es el plato fuerte de este sábado, en el que también se presenta 13B Versiones Rock, Dj JUANM & Dj Javito y Mártires del Rock & Roll

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Por su parte, Manuel Val, de A do Cuñado, se manifiesta en una línea muy parecida. “A nosotros las fiestas nos vienen muy bien; el año pasado no vino Leticia Sabater, y también fue muy bueno. El domingo hubo muchísima asistencia, pero lo que lo necesita la gente de este barrio es una comisión de fiestas. Tenemos que agradecer a quien lo organizó, porque nos da la vida”, indica.

La asociación vecinal prefiere mantenerse al margen y afirma que no pedirá subvención tampoco el próximo año, aunque invita a la creación de una comisión. Finalmente, Ramón Viñas 'Mon' lanza la posibilidad de plantarse: “Lo que no voy a hacer es perder dinero, tienen que ponerse las pilas”, advierte.

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