Los empresarios de un barrio de A Coruña dan gracias por las fiestas, pero piden dinero público

Los vecinos de Novo Mesoiro han convertido en tradición la mejillonada de apertura de las fiestas, una especie de oda a los hosteleros del barrio. Carlota Blanco

Las fiestas de Novo Mesoiro vaciaron los almacenes de la hostelería, e incluso las máquinas de tabaco se quedaron sin existencia. Algo inaudito y que no había sucedido hasta la fecha. Ni siquiera con la masiva actuación de Café Quijano en 2023.

La salchipapa y la 'papa' de los jóvenes: cara y cruz en las fiestas de Novo Mesoiro Más información

Es otro de los milagros de Leticia Sabater y su actuación del domingo, aunque lo mejor de todo es que fue un constante chorreo de gente desde el miércoles. “Como empresario del barrio estoy muy agradecido a Mon, organizador de los dos últimos años, por haber arriesgado, y sinceramente espero que le haya ido muy, muy, muy bien. Todos queremos tener fiestas, ya no sólo los empresarios, que mejoramos la caja esos días. Como vecinos creas vínculos, conoces gente y los pequeños crean disfrutan”, dice la propiedad de Mi Barrio.

Los ‘horteras’ de Novo Mesoiro y la tradición de Santa Margarita llenan de música A Coruña Más información

Sin embargo, en ese agradecimiento donde se pide otro giro: la vuelta al dinero público para pagar las fiestas. “Puede que el método del Ayuntamiento no sea el mejor método, pero se puede pedir la pasta, que es nuestra, de cada vecino de Novo Mesoiro, y seguir peleando igual por un modelo mejor”, explica.

Brutal agresión grupal a un asistente a la fiesta de Novo Mesoiro Más información

Por su parte, Manuel Val, de A do Cuñado, se manifiesta en una línea muy parecida. “A nosotros las fiestas nos vienen muy bien; el año pasado no vino Leticia Sabater, y también fue muy bueno. El domingo hubo muchísima asistencia, pero lo que lo necesita la gente de este barrio es una comisión de fiestas. Tenemos que agradecer a quien lo organizó, porque nos da la vida”, indica.

La asociación vecinal prefiere mantenerse al margen y afirma que no pedirá subvención tampoco el próximo año, aunque invita a la creación de una comisión. Finalmente, Ramón Viñas 'Mon' lanza la posibilidad de plantarse: “Lo que no voy a hacer es perder dinero, tienen que ponerse las pilas”, advierte.