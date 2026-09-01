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A Coruña

La Xunta somete a información pública la obra de un poliducto para la descarga de petróleo de Repsol en Langosteira

Las conexiones son necesarias para completar el traslado de operaciones de graneles líquidos de la empresa desde el puerto interior

Ep
01/09/2026 12:01
Vista general del Puerto Exterior de Langosteira
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El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este martes el trámite de información pública para la solicitud de autorización administrativa y declaración de utilidad pública de las instalaciones correspondientes al proyecto de construcción de un poliducto e instalaciones auxiliares para la descarga de crudo en el puerto exterior de A Coruña, en Punta Langosteira.

En concreto, esta actuación comprende las obras de conexión de ocho tuberías del poliducto con el complejo industrial de Repsol en la ciudad herculina, así como la conexión de esas ocho tuberías y sus instalaciones auxiliares en el puerto exterior de Punta Langosteira. Se hace a petición de Repsol Fuels, S.A.

Vista general del Puerto Exterior de Langosteira

Este es el plazo que Repsol estima para completar las obras de su traslado a Langosteira

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Así, esas conexiones estarán destinadas a la unión de los ductos ya construidos con las instalaciones de Repsol en el puerto exterior y en la refinería de A Coruña y a dotar en el puerto las instalaciones complementarias y auxiliares necesarias para completar el traslado de operaciones de graneles líquidos de Repsol desde el puerto interior de A Coruña al exterior de Punta Langosteira en Arteixo.

La documentación estará a la disposición de los interesados en las dependencias de la Sección de Energía del Departamento Territorial de A Coruña de la Consellería de Economía e Industria así como en la propia web. Según el anuncio publicado en el DOG, las personas que deseen presentar alegaciones dispondrán de un plazo de 15 días hábiles.

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