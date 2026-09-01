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A Coruña

La Xunta pide a Inés Rey que "non terxiverse cuestións" sobre la estación intermodal de A Coruña

El Gobierno autonómico explica que el Ayuntamiento era conocedor del informe favorable del Consello Territorial de Patrimonio Histórico

Dani Sánchez
Dani Sánchez
01/09/2026 15:42
Inés Rey y Alfonso Rueda
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Archivo El Ideal Gallego
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El polémico diseño de parte de la estación intermodal de A Coruña ha abierto una guerra entre administraciones. La tensión entre Gobierno local y autonómico, en este ámbito, ya se desató hace varios meses, cuando la Xunta publicó la licitación de la concesión de la nueva estación -tras no llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento- para no dilatar en el tiempo la situación. El pasado lunes, la alcaldesa, Inés Rey, abrió de nuevo la veda: "Si hubiese que rectificar algo, eso le corresponde a otras administraciones (Xunta y el Adif)", respondió en referencia a las críticas sobre el aspecto de la terminal. Unas declaraciones que no sentaron bien dentro del Ejecutivo gallego, quienes reclamaron a Rey "responsabilidade e rigor" y que "non terxiverse cuestións" relativas a la infraestructura, "que require da colaboración e coordinación de todas as administracións, cada unha no ámbito das súas competencias", apuntó la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela.

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En este sentido, la Xunta recordó que el proyecto del Adif cuenta con un informe favorable del Consello Territorial de Patrimonio Histórico da Coruña, "do que o Concello é coñecedor desde a súa emisión en 2021". Así, el Gobierno autonómico se desmarca de la polémica de la fachada, ya que, según explicaron, el pronunciamiento de la Xunta se limitó solo a los elementos con valor cultural: "En concreto, trátase das estruturas relativas á antiga estación e non da fachada de recente construción nin do seu deseño, xa que estas son cuestións que se atopan fóra do ámbito delimitado", comentaron. 

Tal y como incidieron desde San Caetano, la Dirección Xeral de Mobilidade non tivo acceso al sistema de acabados previstos en el proyecto del administrador ferroviario ni a los modificados que tramita para sus obras de ampliación del edificio de la estación ferroviaria y solo pudo conocer lo que le compete a la conexión de la pasarela y las dimensiones de las cubiertas de las vías. En total, la Xunta invirtió más de 20 euros en la nueva estación de buses integrada en la estación intermodal.

Obras intermodal en la avenida del ferrocarril

Inés Rey, sobre el diseño de la intermodal: "Si hubiese que rectificar, eso le corresponde a otros"

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Choque de versiones

Aunque las obras en la terminal de autocares de la avenida de A Sardiñeira llevan terminadas desde principios de este mismo año, todavía no se ha puesto a disposición de los coruñeses. Si bien en un principio la hoja de ruta era inaugurar ambas estaciones a la vez, el cumplimiento de plazos en las obras y la asignación de la gestión a una empresa externa provocaban que los buses pudiesen funcionar antes que los trenes en el barrio de Os Mallos.

Para ello, tan solo bastaba la reorganización de las rutas de autobús para la entrada y salida de la nueva intermodal. Una nueva hoja de ruta que debían pautar Ayuntamiento y Xunta durante este 2026. Y, si bien la alcaldesa dejó claro el pasado lunes que todavía no se había mantenido contactos -pero que se haría próximamente-, el Gobierno gallego dijo todo lo contrario. Según evidencian, hubo hasta cinco reuniones específicas para abordar este asunto: "unha en maio de 2025, outra en xaneiro deste ano, dúas en marzo e outra o pasado abril"". Durante estas reuniones, se trataó de manera específica el diseño de los corredores de acceso a la nueva intermodal, analizando las particularidades de cada uno de ellos. En concreto, también se abordaron los itinerarios, las paradas -incluidas las propuestas por el Ayuntamiento-, un estudio de alternativas a los recorridos, así como la identificación de actuaciones en puntos concretos.

Obras intermodal en la avenida del ferrocarril

Las marquesinas azules ocultan la fachada lateral de la intermodal

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