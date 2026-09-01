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A Coruña

La salchipapa y la 'papa' de los jóvenes: cara y cruz en las fiestas de Novo Mesoiro

Leticia Sabater desbordó las previsiones, con miles de asistentes y el campo de la fiesta al límite de su capacidad; sin embargo, una brutal agresión y la vuelta del botellón emborronan el balance

Guillermo Parga
Guillermo Parga
01/09/2026 16:48
Las primeras filas en la espera por Leticia Sabater el pasado domingo | carlota blanco
Las primeras filas en la espera por Leticia Sabater el pasado domingo | carlota blanco
Carlota Blanco
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Que las fiestas de Novo Mesoiro 2026 serán inolvidables es una realidad difícil de rebatir. Lo complicado es decantarse entre lo positivo y lo negativo, ya que existen argumentos de sobra para ver el vaso medio lleno y medio vacío. Sin lugar a dudas, la fotografía que quedará para el recuerdo es la de la actuación de Leticia Sabater el pasado domingo, ya que afortunadamente no existen registros gráficos, al menos de cara al público, de la brutal agresión y otros comportamientos menos civilizados por parte de un pequeño grupo de asistentes.

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Empecemos por lo bueno, que es el mero hecho de la celebración de las fiestas. Y de lo bueno lo mejor, que fue la noche de Leticia Sabater. "Jamás había visto el barrio así", reconocía uno de los miles de presentes, residente en la zona desde hace más de una década. Y lo cierto es que superar lo de ese día se antoja muy difícil, porque literalmente no hay sitio para más. La carpa, con capacidad para unas 700 personas, se quedó muy pequeña. La situación se hizo por momentos agobiante, con vecinos subidos a sillas, tarimas y todo lo que permitiese ganar perspectiva para ver a la catalana. Avanzar por los flancos de la carpa era un imposible, y de hecho hubo quien renunció a quedarse todo el show por llegar al agobio. Llegar a las barras era una utopía. Conseguir acercarse a los bares de las proximidades, un desafío. Encontrar lo que se buscaba, a veces un imposible.

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Sin embargo, las fiestas también tuvieron momentos más familiares, y un balance global positivo en muchos sentidos. "He trabajado con Leticia más veces, y sabes que la gente responde. Creemos que había más de 4.000 personas, pero es que no podías ni moverte", dice Ramón Viñas, organizador y mecenas de Son de Mesoiro. "Lo que conseguimos está muy por encima de la media de grupos a nivel nacional, y también quiero destacar el momento de Clandestinos", subraya el empresario, que espera quedar "a pre" entre los 15.000 euros desembolsados y lo recuperado.

Negativo

Por otra parte, la brutal agresión por parte de un grupo de adolescentes a un residente de mediana edad, que se encontraba con su familia en la fiesta en la madrugada del viernes al sábado, es sin duda la espina clavada para muchos que se lo pasaron en grande durante cinco días. "No le dieron más porque algún vecino del barrio hizo que salieran corriendo", afirma Viñas, quien además tiene claro cuál fue el origen de los problemas. "Vino mucha gente de fuera, y con ella el botellón. Es lo mismo que cuando hay una verbena en los pueblos, pero esto es una fiesta de barrio. A algunos los tuvimos que echar de la carpa y es un problema sin mucha solución, como también lo es la porquería que dejaron", añade.

Patricia Fernández, presidenta de los vecinos de Novo Mesoiro, hace una lectura muy semejante, sin la responsabilidad de verse en la organización. "Hubo mucha gente todos los días y, salvo en el caso de esa agresión entre varios, la convivencia fue muy buena. Tenemos muy buen sitio, sin problemas para aparcar, y cuando haces mucha publicidad es todo un éxito", recuerda. Sin embargo, prefiere seguir viendo los toros desde la barrera.

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