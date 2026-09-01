Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La peatonalización del entorno del Chaflán, en Os Mallos, ya tiene fecha

El Ayuntamiento de A Coruña aprobará este miércoles la contratación de las obras

Lara Fernández
Lara Fernández
01/09/2026 18:22
Más de 500 personas para soplar las velas en el Chaflán (21)
Clientes del Chaflán en el 30 aniversario del bar
Quintana
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El Plan de Barrios 2025-2027 del Ayuntamiento de A Coruña incluye, hasta la fecha, una única peatonalización, la de Antonio Viñes. Tal y como adelantó este diario en septiembre del año pasado, el entorno del Bar Chaflán será para los viandantes, una actuación que se hará realidad en un plazo de seis meses.

La Junta de Gobierno local aprobará este miércoles el proyecto, el acta de replanteo, la autorización de gasto y el expediente de contratación de las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de medio año. La peatonalización e integración urbana de la calle Antonio Viñes parte de un presupuesto de licitación de más de 599.000 euros.

La actuación no solo peatonalizará la calle del Chaflán, también provocará cambios en otras vías colindantes. Es el caso de Oidor Gregorio Tovar, que será de sentido descendente desde el cruce con la calle Vizcaya hacia Cronista Pacheco, contando con plataforma única.  

El objetivo es mejorar la calidad urbana de la zona. El proyecto fue encargado en el último trimestre del pasado año y dará continuidad urbanística a un entorno en el que ya se ha actuado previamente, como Pardo de Cela, Puga y Parga y Oidor Gregorio Tovar, entre otras. Pero tal y como señala el Gobierno local, la actuación también se debe a peticiones vecinales en este sentido, y una de ellas consta en internet.

A día de hoy todavía se puede leer en la plataforma Change.org una petición de hace seis años titulada “peatonalización de la calle Antonio Viñes para ayudar al Bar Chaflán” y que respaldaron con su firma más de mil personas. La solicitud llegó tras el fin del confinamiento por el covid-19. “Con la llegada de la ‘nueva normalidad’, las limitaciones de aforo y hasta que exista una vacuna contra el covid, pequeños locales de hostelería como el Bar Chaflán tienen una situación incierta y delicada”, comenzaba dicha petición, que aseguraba que la medida sería "perfectamente" viable. Y así será.

El deseo de los clientes del Chaflán, en Os Mallos, se cumple: Antonio Viñes será peatonal

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Un niño recibe la vacuna intranasal contra la gripe en el CEIP María Barbeito

A Xunta amplía a 75 centros educativos, 26.000 escolares, o programa de vacinación contra a gripe
EP
Más de 500 personas para soplar las velas en el Chaflán (21)

La peatonalización del entorno del Chaflán, en Os Mallos, ya tiene fecha
Lara Fernández
patricia estudiantes

A Xunta destinará 1,2 millóns ao programa de impulso do emprego novo Xuventude Mentoring
EP
Obra del edificio de 50 viviendas municipal en Xuxán

El edificio de viviendas municipal en Xuxán se retrasa un año
Abel Peña