La peatonalización del entorno del Chaflán, en Os Mallos, ya tiene fecha

Clientes del Chaflán en el 30 aniversario del bar Quintana

El Plan de Barrios 2025-2027 del Ayuntamiento de A Coruña incluye, hasta la fecha, una única peatonalización, la de Antonio Viñes. Tal y como adelantó este diario en septiembre del año pasado, el entorno del Bar Chaflán será para los viandantes, una actuación que se hará realidad en un plazo de seis meses.

La Junta de Gobierno local aprobará este miércoles el proyecto, el acta de replanteo, la autorización de gasto y el expediente de contratación de las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de medio año. La peatonalización e integración urbana de la calle Antonio Viñes parte de un presupuesto de licitación de más de 599.000 euros.

La actuación no solo peatonalizará la calle del Chaflán, también provocará cambios en otras vías colindantes. Es el caso de Oidor Gregorio Tovar, que será de sentido descendente desde el cruce con la calle Vizcaya hacia Cronista Pacheco, contando con plataforma única.

El objetivo es mejorar la calidad urbana de la zona. El proyecto fue encargado en el último trimestre del pasado año y dará continuidad urbanística a un entorno en el que ya se ha actuado previamente, como Pardo de Cela, Puga y Parga y Oidor Gregorio Tovar, entre otras. Pero tal y como señala el Gobierno local, la actuación también se debe a peticiones vecinales en este sentido, y una de ellas consta en internet.

A día de hoy todavía se puede leer en la plataforma Change.org una petición de hace seis años titulada “peatonalización de la calle Antonio Viñes para ayudar al Bar Chaflán” y que respaldaron con su firma más de mil personas. La solicitud llegó tras el fin del confinamiento por el covid-19. “Con la llegada de la ‘nueva normalidad’, las limitaciones de aforo y hasta que exista una vacuna contra el covid, pequeños locales de hostelería como el Bar Chaflán tienen una situación incierta y delicada”, comenzaba dicha petición, que aseguraba que la medida sería "perfectamente" viable. Y así será.