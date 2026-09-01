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A Coruña

La ‘nueva’ escuela infantil de A Coruña que dobla su espacio, estancias y equipamientos

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
01/09/2026 19:58
La alcaldesa, esta tarde, con varios de los alumnos en su nueva escuela
La alcaldesa, esta tarde, con varios de los alumnos en su nueva escuela
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Aunque la vuelta al cole siempre se haga un poco cuesta arriba, los pequeños de Monte Alto lo tendrán un poco más fácil este año gracias a su renovada escuela infantil municipal (EIM). Un centro, presentado esta tarde por la alcaldesa, Inés Rey, en presencia de numerosos padres e hijos, que se amplía hasta doblar el tamaño de la anterior escuela y que cuenta con un mobiliario y equipamiento del primer nivel.

Las cosas no fueron sencillas de inicio. La calurosa jornada se dio de bruces con unos pequeños que, de primeras, dudaron en conocer su nuevo hogar educativo. La alcaldesa les animó, bromeando con ellos, y finalmente tres valientes se decidieron a deshacer el lazo en la entrada. Dieron así comienzo a una visita por las instalaciones, en las que pudieron ver estancias como una gran cocina, salas de juego e incluso una suerte de terraza con vistas a la calle Forcarei y al mercado municipal.

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Esta nova escola supón unha mellora enorme na nosa rede municipal. Desde o Concello cremos unha tarefa fundamental ofrecerlle ás familias coruñesas un servizo de educación infantil que sexa público, gratuíto e de calidade, adaptado ás necesidades particulares dos nenos e que ofreza uns equipamentos de primeiro nivel para que o alumnado poida desenvolverse nunha etapa crucial da infancia”, manifestó Rey. En la visita también participaron el concejal de Educación, Juan Ignacio Borrego, y el de Economía e Planificación Estratéxica, José Manuel Lage Tuñas.

Como informó el Consistorio, la creación de este nuevo espacio para la escuela municipal llegó como parte del proyecto de construcción del nuevo mercado municipal y de la humanización de todo su entorno. Así, supone una ampliación y modernización del equipamiento, incluyendo un patio exterior, una cuesta accesible y estancias totalmente equipadas (como nuevas aulas, una sala de usos múltiples, otra de juntas, despachos y nuevos aseos).

Inés Rey inaugura la escuela municipal infantil de Monte Alto

El nuevo edificio, por tanto, supone un gran salto en comparación con la anterior escuela. Ahora es un recinto más luminoso, con 400 metros cuadrados de superficie útil, y por tanto duplicando el espacio de la anterior instalación. Además, ya está totalmente preparado para el curso escolar a punto de comenzar. “A nova escola de Monte Alto é un bo exemplo da aposta deste Goberno por reforzar servizos esenciais”, valoró Rey.

El Ayuntamiento ofreció este año un total de 412 plazas para el alumnado de los tres cursos de las escuelas infantiles municipales. En total, contando las plazas adjudicadas en el nuevo curso y las que ya estaban ocupadas, son casi 500 niños matriculados, más los que serán relocalizados desde la lista de espera en los centros con vacantes. En el caso de Monte Alto, la nueva escuela cuenta con más de 50 plazas, de las cuales están ocupadas en torno a 35. Los primeros convencidos parecían tanto padres como pequeños esta tarde. Por si acaso quedaba algún miedo en el cuerpo, la visita terminó con un pequeño concierto del artista Félix Arias bajo el sol de uno de los últimos días del verano.

Bases de admisión

El Ayuntamiento también recordó ayer que la principal novedad de las bases de admisión en las EIM de este año es la supresión de las convocatorias extraordinarias. A partir de este curso, el Ayuntamiento gestionará hasta finales de año un listado de espera única para el conjunto de la red de las EIM, el que facilitará la oferta de plazas en las escuelas la medida que queden disponibles y agilizará así el acceso directo a las familias demandantes, siempre que haya vacantes en alguna de las ocho escuelas.

José Manuel Lage Tuñas, este miércoles

A Coruña adjudica la gestión de sus ocho escuelas municipales

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Esto supone un cambio sustancial en la forma de proceder ya que, hasta ahora, el listado de espera era por escuela infantil. En agosto, el Ayuntamiento ya anunció en la adjudicación de la gestión de los ocho centros de las EIM, con una inversión total de 3,2 millones de euros. Esta contratación busca ampliar servicios y mejorar la comodidad tanto de las familias como de los niños, explicó el Consistorio, si bien las Ampas expresaron su temor por el cambio de gestión y denunciaron la falta de transparencia en el proceso.

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