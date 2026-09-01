Hace 25 años | Varios jóvenes arrojan barras de hierro desde lo alto del Palacio de la Ópera 

Unos jóvenes en el tejado del Palacio de la Ópera Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, los vecinos denunciaban que una pandilla de jóvenes se dedicaba a lanzar barrotes de hierro y piedras desde lo alto del Palacio de la Ópera, con el peligro que suponía para los que transitaban la zona; hace 50 años, en 1976, unas 2.500 personas se manifestaban para que se cerrara el Sanatorio de Oza; hace 75 años, en 1951, Franco era aclamado en su visita a A Coruña y hace 100 años, en 1926, La Coruña compraba terrenos para construir un campo de tiro.

Portada de El Ideal Gallego del 01 septiembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Arrojan barras de hierro desde lo alto del Palacio de la Ópera

Los graffitis y los papeles tirados al suelo delatan su presencia. Pero la mejor prueba de su particular juego es el estado en el que se encuentra una pequeña verja situada encima del Palacio de la Ópera.

Se trata de una pandilla de jóvenes que se reúne a altas horas de la noche o, incluso, a plena luz del día y se dedica a asustar a los peatones que pasean por las cercanías de la glorieta de América.

El juego consiste en romper, con ayuda de una piedra, los extremos de la verja, que tienen forma de flecha y lanzarlos a la calle.

Hasta ahora han conseguido que desaparezcan la mitad de los ornamentos de la verja. Algunos son más difíciles de romper al hallarse protegidos por varias plantas.

Portada de El Ideal Gallego del 01 de septiembre de 1976

Unos 2.500 manifestantes piden que no se cierre el Sanatorio de Oza

“Creo que el problema debe resolverse, porque no sólo La Coruña, sino Galicia entera está necesitada de centros hospitalarios. Es necesaria una modernización, reforma o adaptación del centro, pero nunca cerrarlo. Yo ya he presentado ese problema en el Ministerio de Trabajo y en el de Gobernación, y creo que se solucionará satisfactoriamente”. En estas palabras respondió el alcalde de La Coruña a cuatro comisionados de la manifestación que para impedir el cierre del Sanatorio de Oza se celebró ayer en La Coruña. las personas que subieron al despacho oficial del alcalde, tres enfermeras y un trabajador del Hospital Marítimo de Oza, aún precisaron más: “ Lo que tiene que hacerse es no quitar el Hospital de Oza, sino mantenerlo para lo mismo que está”.

Portada de El Ideal Gallego del 01 de septiembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

La Coruña aclama entusiásticamente a Francisco Franco

El jefe del Estado hizo ayer la entrada oficial en La Coruña, después de su llegada, el pasado lunes, al Pazo de Meirás. La ciudad aparecía profusamente engalanada con banderas y gallardetes, y en los balcones lucían colgaduras de los colores nacionales. La Coruña había vestido sus mejores galas para recibir al Caudillo, que hizo su triunfal entrada en la ciudad minutos antes del comienzo de la corrida de toros. Desde las afueras urbanas hasta la plaza, el enfervorizado sentimiento patriótico acompañó el paso de S.E.

A la entrada del Generalísimo en el palco presidencial, el público, puesto en pie, le tributó una gran ovación. Ante los insistentes aplausos , Franco tuvo que saludar repetidas veces.

Portada de El Ideal Gallego del 01 de septiembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

La Coruña comprará terrenos para hacer un campo de tiro

El “Boletín Oficial” inserta un anuncio de la Junta regional de Campos de tiro, Instrucción y Maniobras de La Coruña, admitiendo ofertas de venta por un plazo de quince días de terrenos para la instalación de un campo de tiro, o en su defecto un polígono de tiro. Los terrenos distarán de esta plaza de 3 a5 kilómetros, admitiéndose, si se juzgara oportuno, su alejamiento a 7 kilómetros. La faja de terreno para los polígonos deberá tener de 50 a 60 metros de ancho por 400 de largo, y para los campos de tiro la misma anchura con una longitud mínima de 700 metros.

Por otro lado, la Sociedad Filarmónica de La Coruña, deseando perpetrar la memoria del que fue su entusiasta presidente, don Francisco Ponte y Blanco, instituye un premio anual.