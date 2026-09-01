El recorrido del bus metropolitano se duplicará con la puesta en marcha de la estación intermodal

Un bus metropolitano, este lunes, en la parada del teatro Colón German Barreiros

A falta de poco más de tres meses para la puesta en marcha de la nueva estación intermodal, muchas son las incógnitas que sobrevuelan por las cabezas de los usuarios del tren y el bus en A Coruña. Una de ellas es el diseño definitivo de la terminal, después de que las obras del verano hayan dejado un resultado cuando menos polémico. Otra de las preguntas que se hacen los viajeros –sobre todo los del transporte por carretera– es qué pasará con las rutas interurbanas que parten desde el teatro Colón (antes en Entrejardines) hacia los diferentes puntos del área metropolitana coruñesa.

Ahora, la mayoría de estas rutas tienen como paradas la cuesta de A Palloza y la actual terminal de bus, antes de emprender rumbo por Alfonso Molina. No obstante, una vez entre en funcionamiento el nuevo edificio que albergue los autocares, el recorrido por la ciudad se duplicará en kilómetros y demorará la duración del viaje significativamente.

Desde el teatro Colón a la actual terminal de la calle Caballeros hay una distancia de 2,2 kilómetros. En bus, siempre y cuando el tráfico no ralentice el viaje en exceso, se tardan unos ocho minutos de punto a punto. En cambio, hasta la entrada de la futura estación de buses, en la avenida de A Sardiñeira, el trayecto asciende a los 4,7 kilómetros y, unos quince minutos de trayecto desde el centro. Si bien la diferencia de duración no es demasiado significativa, el verdadero problema reside en la practicidad.

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Para los usuarios, de ser así, carecería de sentido que los trayectos que usen la avenida de Oza o Alfonso Molina tengan que pasar por la nueva intermodal. Incluso otras líneas que ni siquiera parten del teatro Colón –y que tiene origen y destino en la terminal de buses–. Según expertos en movilidad consultados, la intermodalidad planteada no es exitosa, en general, para las necesidades del transporte en el área metropolitana.

Nueva hoja de ruta

Las obras en la estación de autobuses, construida por la Xunta de Galicia, llevan terminadas desde principios de este mismo año. El pasado mes de junio, el Gobierno gallego publicó la licitación de la concesión de la nueva estación tras no llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento, para no dilatar en el tiempo la situación. No obstante, tal y como recuerdan desde la Xunta, la infraestructura no estará disponible hasta que se realice la reorganización de rutas de transporte.

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Para redactar la nueva hoja de ruta, también será necesaria la colaboración del Gobierno local y la Xunta asegura que ya se han reunido en cinco ocasiones para determinar lo que la Consellería de Presidencia (que se encarga de transportes) denomina “corredores de acceso del autobús metropolitano”: una en mayo del año pasado, otra en enero de este año, dos en marzo y otra en abril. Aunque todavía no se ha llegado a ninguna conclusión, todo hace pensar que, tal y como se planteaba en un principio, ambas estaciones entrarán en funcionamiento a la vez entre finales de este año y principios del siguiente.

En total, la Xunta estima que se dará servicio en la estación de bus a más de tres millones de viajeros al año. Así, A Coruña cuenta con casi 200 líneas interurbanas, de forma que, en un día laborable medio, llegan a la ciudad 335 servicios de los ayuntamientos metropolitanos y salen 323. Son más de 650 autobuses y suman más de 60.000 plazas. Estos servicios llevan más de 120.000 viajeros en una semana tipo. Hacia Arteixo, conectan 23 líneas; hacia Culleredo, 77; hacia Cambre, 41, y hacia Oleiros, un total de 39.