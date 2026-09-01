Miguel Lorenzo, durante la rueda de prensa Cedida

El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, ofreció este martes la que es la primera rueda de prensa del nuevo curso político, en la que habló de diversos asuntos de municipales y criticó duramente al gobierno de Inés Rey. Eso sí, aseguró que el Partido Popular siempre ha tendido la mano al Gobierno local pero que este nunca la ha cogido, así que no espera que lo haga para negociar los presupuestos para 2027, ahora que este no cuenta con el apoyo del BNG, que dio por rotos los acuerdos de investidura en julio de este año, alegando numerosos incumplimientos.

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Por otro lado, Lorenzo criticó duramente el aspecto de la intermodal, que calificó de "horroroso", así como el de las obras de los Cantones y dijo que no le va a bastar "pico y pala", en referencia a un comentario que había hecho sobre que si resulta elegido alcalde modificaría las obras de los Cantones.

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Además, Miguel Lorenzo pidió a la ciudadanía que se sume a la manifestación por Ceuta que va a tener lugar mañana miércoles en la plaza de María Pita a las 20.00 horas, calificando lo ocurrido en la ciudad autónoma, donde a un subsisten miles de inmigrantes ilegales, de "invasión".