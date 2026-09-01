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A Coruña

El nuevo mapa de supermercados de Monte Alto: diez tiendas para un barrio

La reapertura del Familia de la calle de la Torre y la futura del Gadis del nuevo mercado elevan a la decena este tipo de establecimientos en la zona

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
01/09/2026 22:50
Reapertura Familia calle Torre
Reapertura en la calle de la Torre de Autoservicios Familia.
Patricia G. Fraga
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Uno de los grandes 'orgullos' (entre muchos) de los residentes en Monte Alto es que no necesitan salir del barrio para nada. Todos los servicios los tienen entre los límites que marcan sus calles, en las que pueden encontrar todo tipo de establecimientos, comercios u ocio. De hecho, resulta curioso cómo en esta zona se agrupan hasta un total de diez supermercados en los que los 'montealteños' pueden hacer la compra.

Todavía son nueve, a falta de que el próximo 10 de septiembre se cumpla la previsión y reabra el supermercado Gadis de la renovada plaza de abastos de Monte Alto. Con esta tienda se redondeará una cifra que este mismo martes se situaba en nueve gracias a la reapertura en la calle de la Torre de Autoservicios Familia.

El Gadis del mercado de Monte Alto

El Gadis de Monte Alto ya tiene fecha de apertura

Más información

En esta vía, a la altura del 104, se sitúa una de las cuatro tiendas con las que cuenta la empresa, que se une desde este primero de septiembre a las de la avenida de Hércules 136, Ramón del Cueto 23-25 y calle Monte Alto 24-26.

La segunda cadena en presencia es precisamente Gadis, que tiene abiertos ahora mismo supermercados en la calle Orillamar 17 y la calle Parque 7-9, a la espera de dar la bienvenida de nuevo al de la calle Forcarei, en el mercado de Monte Alto.

Además, Covirán tiene abierta una tienda en Paseo Marítimo 6, Carrefour Express se sitúa en la ronda de Monte Alto 15 y Mercadona da servicio desde el bulevar del Papagayo, en Panaderas.

A todos ellos hay que sumar también una buena cantidad de ultramarinos que se reparten por la zona, como Ultramarinos Isabel en Vereda do Polvorín, Alimentación Mansilla en la Calle Cantábrico o Casa Consuelo en Orillamar.

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