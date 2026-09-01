El incendio de una casa en Monte Alto se salda con tres heridos

En la madrugada de este martes se declaró un incendio en un edificio de madera de dos pisos, ubicado en el número diez de la avenida de Hércules, que se saldó con tres heridos. Uno de ellos se arrojó desde el primer piso al sentirse acorralado por las llamas y se hirió en un brazo.

Incendio en Monte Alto Javier Alborés

Según confirman los servicios de emergencias, el incendio se declaró alrededor de las 03.30 de la madrugada y se inició en un electrodoméstico, muy probablemente debido a una instalación eléctrica deficiente, dado que se trata de un edificio antiguo de estructura de madera que ya se hallaba en mal estado.

Incendio en Monte Alto Javier Alborés

El fuego se declaró en el bajo y rápidamente generó una nube de humo obligando a los residentes del piso a evacuarlo. En total se cree que eran diez las personas que se echaron a la calle, la mayoría extranjeros que se encuentran en una situación precaria. La policía ha precintado el lugar mientras los técnicos municipales de Ruinas deciden si es habitable.

Incendio en Monte Alto Javier Alborés

Los residentes ahora se encuentran en el Campo de Marte, a la espera de saber si podrán volver a su casa o no. Por el momento no está claro si se trata de un piso okupado o simplemente, de un piso patera, dado el gran número de personas que se encontraba en su interior. De tratarse del primer caso, es posible que se tapie para evitar nuevas intrusiones.