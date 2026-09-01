Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Incendio en Monte Alto
A Coruña

El incendio de una casa en Monte Alto se salda con tres heridos

En un solo piso vivían diez personas

Abel Peña
Abel Peña
01/09/2026 09:56

En la madrugada de este martes se declaró un incendio en un edificio de madera de dos pisos, ubicado en el número diez de la avenida de Hércules, que se saldó con tres heridos. Uno de ellos se arrojó desde el primer piso al sentirse acorralado por las llamas y se hirió en un brazo

Incendio en Monte Alto
Incendio en Monte Alto
Javier Alborés

Según confirman los servicios de emergencias, el incendio se declaró alrededor de las 03.30 de la madrugada y se inició en un electrodoméstico, muy probablemente debido a una instalación eléctrica deficiente, dado que se trata de un edificio antiguo de estructura de madera que ya se hallaba en mal estado. 

Incendio en Monte Alto
Incendio en Monte Alto
Javier Alborés

El fuego se declaró en el bajo y rápidamente generó una nube de humo obligando a los residentes del piso a evacuarlo. En total se cree que eran diez las personas que se echaron a la calle, la mayoría extranjeros que se encuentran en una situación precaria. La policía ha precintado el lugar mientras los técnicos municipales de Ruinas deciden si es habitable. 

Incendio en Monte Alto
Incendio en Monte Alto
Javier Alborés

Los residentes ahora se encuentran en el Campo de Marte, a la espera de saber si podrán volver a su casa o no. Por el momento no está claro si se trata de un piso okupado o simplemente, de un piso patera, dado el gran número de personas que se encontraba en su interior. De tratarse del primer caso, es posible que se tapie para evitar nuevas intrusiones. 

Incendio en Nicomedes Pastor Díaz

La explosión de un patinete causa once heridos en una casa de A Coruña

Más información

Te puede interesar

Una mujer se sienta junto a una pintada en Orillamar

Las denuncias de la Policía Local por pintadas bajan hasta niveles récord
Abel Peña
Un bus metropolitano, este lunes, en la parada del teatro Colón

El recorrido del bus metropolitano se duplicará con la puesta en marcha de la estación intermodal
Dani Sánchez
Palacio de la Ópera

Hace 25 años | Varios jóvenes arrojan barras de hierro desde lo alto del Palacio de la Ópera
Belen Cebey
Dos personas toman el sol, en la playa de Riazor Día de sol y calor en a CoruñaA Coruña se abona a los 30 grados y ya van cinco jornadas en un mes en las que se supera esta barreraPasadas las 14.20 horas la estación del Observatorio llegó a los 33,9, el segundo valor más alto de este 2026

A Coruña todavía no se despide del verano: las altas temperaturas vuelven esta semana
Dani Sánchez