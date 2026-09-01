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A Coruña

El festival de cine Lóstrego afronta su segunda edición: “Empaparnos de los profesionales que vienen es nuestra mayor ilusión”

Desde este miércoles y hasta el día 5, el certamen tomará el Fórum Metropolitano con proyecciones, exposiciones y actividades para los más pequeños

Óscar Ulla
Óscar Ulla
01/09/2026 20:22
Anabel Soto y Jorge G. Formoso, directores del festival de cine fantástico Lóstrego, en el Fórum
Anabel Soto y Jorge G. Formoso, directores del festival de cine fantástico Lóstrego, en el Fórum
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Este miércoles comienza la segunda edición del festival de cine fantástico de A Coruña Lóstrego, que hasta el 5 de septiembre llenará el Fórum Metropolitano de cine, charlas, actividades infantiles e incluso una ‘Feria freak’.

“Queremos traer a la ciudad cultura audiovisual”, explica Jorge G. Formoso, uno de los codirectores, junto a Anabel Soto, de esta cita audiovisual. “Tendremos como platos fuertes el 25 aniversario de Harry Potter, que se va a escuchar en gallego por primera vez, gracias a la colaboración de la Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia (CSAG), que nos cede el doblaje; tendremos también estrenos como ‘Luger’ y celebraremos el 30 aniversario de ‘Scream’”, enumera, por su parte, Soto.

Castro y Soto, en la presentación esta mañana

A Coruña celebra en septiembre Lóstrego, festival de cine fantástico que "naceu para quedar"

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Todo esto sin olvidar la competición oficial de cortometrajes, que tal y como apunta Formoso cuenta con cerca de 300 participantes. “Además, tenemos un compromiso con los idiomas, solemos escoger cortos en catalán y euskera para promocionar las lenguas de nuestro país”, añade el codirector sobre el certamen audiovisual.

Sin embargo, echando un ojo a la programación, Soto asegura que “no hay nada” que le haga más ilusión que el resto. “El hecho de realizar el festival y poder sacarlo adelante, contar con el equipo, que es como familia, y poder empaparnos de los profesionales que vienen y rodearnos de cultura es la mayor ilusión que puedo tener”, apunta.

Y es que Lóstrego nació de las inquietudes que tenía un grupo de amigos, además de “la necesidad que tenía Coruña de contar con un festival de cine fantástico”, sobre todo tras la marcha del FKM, “que dejó un nicho que había que ocupar”, comenta Soto, complementada por Formoso: “Íbamos a otros festivales y decíamos ‘¿por qué no hacemos nosotros el nuestro?’.

Futuro

Aunque la segunda edición de Lóstrego comienza hoy, miran al futuro con optimismo. “Me gusta mucho como está yendo hasta ahora, es un festival que pretende coger aspectos de festivales grandes, como Sitges, pero manteniendo las raíces familiares y cercanas al público, de cara al futuro yo buscaría la profesionalización, pero manteniendo esa parte familiar, traer piezas y gente más exclusivas para que la gente de Coruña pueda empaparse de toda esa cultura”, comenta Soto.

Y Formoso completa su prisma, ligado precisamente a esa última parte: “De cara al futuro, buscaría también darnos a conocer en el ámbito de fuera de Galicia, para que pueda venir más gente y conozca nuestra cultura e idioma”, afirma el codirector del festival.

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