El edificio de viviendas municipal en Xuxán se retrasa un año

Obra del edificio de 50 viviendas municipal en Xuxán Patricia G. Fraga

En junio, la alcaldesa, Inés Rey, había visitado las obras del bloque de 50 viviendas en la parcela Z-37 de Xuxán. para anunciar que los pisos (destinados al alquiler social) estarían listo para septiembre del próximo año. Sin embargo, mañana la Junta de Gobierno local aprobará una demora de 388 días, a petición de la empresa, que no puede cumplir el plazo de entrega.

El motivo es que las excavaciones para los cimientos encontraron más roca granítica de la que esperaban, de manera que las perforaciones para construir el aparcamiento, de 104 plazas, fueron muy lentas. Por si fuera poco, las constantes lluvias del invierno también dificultaron los trabajos por los anegamientos y movimientos de tierra, además de retrasar el secado de los cimientos.

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Además, un socavón en la zona este y una capa de agua se sumaron a los contratiempos que tuvo que afrontar la constructora, que ha justificado todo con la documentación pertinente. Las obras continúan, y la estructura es bien visible, pero no va a cumplir los plazos, por eso que la junta de Gobierno local aprobará mañana esta demora.

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El Gobierno local destina 10,2 millones de euros de inversión a la construcción de estas cincuenta viviendas, de los que casi una cuarta parte proceden de fondos Next Generation. Es una de las iniciativas de viviendas más importantes del Gobierno de Inés Rey, surgida como resultado de acuerdo judicial por el caso del edificio Conde de Fenosa.