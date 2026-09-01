El BNG pide al Gobierno actuaciones urgentes para mejorar la seguridad ferroviaria en Os Castros, As Xubias y A Pasaxe

Parade de tren en O Burgo Archivo El Ideal Gallego

El BNG ha demandado al Gobierno del Estado que ejecute con carácter urgente las actuaciones necesarias para mejorar la seguridad en el tramo ferroviario próximo a la Ría do Burgo, en las zonas de en la ciudad de A Coruña de Os Castros, As Xubias y A Pasaxe.

El diputado del Bloque en el Congreso, Néstor Rego, ha denunciado el retraso en el proyecto de mejora de los cierres de las vías y ha exigido también el arreglo inmediato del paso elevado, actualmente en avanzado estado de deterioro.

Rego ha recordado que el noviembre de 2025 el Gobierno aseguró, en respuesta a una iniciativa del BNG, que estas actuaciones se encontraban en fase de planificación dentro del proyecto de reposición y ejecución de cierres de la red convencional. "Pasaron los meses y la situación sigue sin resolverse, mientras los vecinos continúan expuestos a una situación de evidente riesgo", ha denunciado.

El diputado nacionalista ha puesto el foco especialmente en el estado del paso elevado sobre las vías, cuyas barandillas presentan un importante deterioro y oxidación, hasta el punto de que parte de la estructura permanece precintada y que ha sido necesario instalar elementos provisionales.

"No es admisible que se mantenga durante meses un paso utilizado habitualmente por los vecinos en unas condiciones que pueden comprometer su seguridad", señala Rego, que reclama al Gobierno una intervención inmediata.

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El BNG ve imprescindible, además, reforzar el cierre de la infraestructura ferroviaria y habilitar pasos peatonales seguros y señalizados al asegurar que se trata de una zona con viviendas y tierras de cultivo a ambos lados de las vías y con un importante tránsito diario de personas que se desplazan hacia el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y a las empresas e instalaciones próximas.

Rego avisa de que la "falta de medidas de protección no es una cuestión menor" toda vez que desde 2016 "se han registrado seis fallecimientos de personas atropelladas por trenes en este ámbito". "El Gobierno conoce perfectamente esta realidad y no puede seguir aplazando actuaciones que son necesarias para prevenir nuevos accidentes", señala.

Por todo esto, reclama al Ejecutivo explicar las razones del retraso de las actuaciones comprometidas y que fije un calendario concreto para su ejecución. También que se proceda de inmediato a la reparación integral del paso elevado, que se complete el cierre de las vías en los puntos deficientes y que se estudien y habiliten nuevos pasos peatonales seguros.

"La inversión necesaria para estas actuaciones no puede ser la excusa para seguir aplazando una intervención que resulta fundamental para la seguridad de las personas. El Gobierno debe actuar ya y dejar de esperar a que se produzca una nueva tragedia para adoptar medidas en un punto en el que los riesgos son conocidos desde hace años", ha sentenciado.