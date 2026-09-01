A Coruña todavía no se despide del verano: las altas temperaturas vuelven esta semana

Dos personas toman el sol, en la playa de Riazor Día de sol y calor en a Coruña Quintana

El fin de agosto no siempre va relacionado con el fin del verano. Más bien con el final de las vacaciones y, de esta forma, la concienciación para volver a la rutina. Sin embargo, al menos desde el punto de vista meteorológico, septiembre no es un mes tan traumático. Todavía menos para los amantes del calor y las playas. Y es que, después de vivir una última semana de agosto en la que el descenso de temperaturas y la vuelta de la lluvia presagiaban el final del estío, este noveno mes del año comienza en A Coruña con la misión de no despedirse tan pronto del buen tiempo.

La llegada de un anticiclón trae esta semana a la urbe cielos despejados y temperaturas agradables, con mínimas de 16 y máximas de 24 grados. El jueves, incluso, los termómetros podrían ascender a los 28 grados.

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“Aunque la tónica general de este año ha sido más calor y menos lluvia de lo normal, desde hace varios años suelen venir unos meses de septiembre veraniegos, sobre todo en la primera quincena”, explica Rafael Sánchez, meteorólogo de la Aemet. Y es que, según la previsión que maneja la agencia estatal, no solo se vivirán varias jornadas agradables, sino que, por el momento en los modelos no figuran ninguna borrasca o frente contundente a la vista.

Después de varios meses secos, en agosto, sin embargo, se superaron los litros que suelen caer de media en este mes. Tan solo en los cinco días lluviosos de la semana pasada, se superaron los 47 litros por metro cuadrado, por los 35 que se suelen registrar en esta época del año. La culpable, en este caso, fue una borrasca “poco frecuente en estos meses”, que descargó un total de ocho rayos en todo el municipio coruñés (seis a tierra y dos de nube a nube).

En septiembre, la media de litros oscila en torno a los 80, por lo que, de momento, parece difícil poder superar este valor. Por lo menos en las dos primeras semanas.